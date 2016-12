Ilyentájt, az év utolsó napjaiban majd’ mindenki számvetést készít. Igyekszik végiggondolni az évét, és elkészíteni a listát, hogy mit szeretne elérni a következő évben, feljegyez sok-sok fogadalmat is, amiket aztán rendre nem tart be. Na jó, egy részét biztosan nem. Az, hogy milyen évet zárunk, nézőpont kérdése is. Mondhatjuk azt, hogy nem volt jó, mert nem tudtuk megvenni a Ferrarit, és azt is, csak rosszabb ne legyen. A buszbérletet még ki tudjuk fizetni. A mondás szerint ugyanaz a pohár az optimista szerint félig tele van, a pesszimista viszont félig üresnek látja.

Milyen lesz a következő év? Szeretném hinni, hogy a pohár tartalma megmarad. Legalább félig.

Hajdu Mariann

