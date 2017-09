Egyetemi mentsvár!

Természetesen tisztelet a kivételnek, de sajnos egyre több a negatív tapasztalat.

Talán senki nem gondolta volna, hogy egy-két évtized leforgása alatt a település a nagy munkanélküliségtől eljut a munkaerőhiányig. Márpedig most ez a helyzet. A nagy foglakoztatók lasszóval fogják az embereket, a hozzáértés és a szándék viszont a másik oldalon egyre kevesebb.

Valahogy a humánerő-­elvándorlást meg kellene állítani, vagy legalább lefékezni, ellenkező esetben a jelenleg sem rózsás helyzet még tovább romlik, ami visszafordíthatatlan negatív folyamatot eredményezhet. Talán ezért is lehet Ózdnak az utolsó mentsvárak egyike az egyetemi képzés. Ne feledjük: a Nemzetvédelmi Egyetem levelezős tagozatán is sokan diplomáztak, de a nappali képzés mégiscsak más. A Miskolci Egyetem az ügy mellé állt: ősztől két szakon megkezdődik az oktatás. Az első fecskék már beiratkoztak, kevesebb anyagmérnök és több szociális munkás. Szurkolunk nekik, hiszen az ő példájuk adhat perspektívát az ózdi fiataloknak. A jövőben nem kell feltétlenül más városban keresni a boldogulást, hiszen helyben is van felsőoktatás.

Ha pedig érettségi után nem az lesz az első, hogy buszra vagy vonatra szállnak a végzősök, előbb-utóbb a humán erőforrás is erősödni fog. Legalábbis bízni kell benne.

– Marosréti Ervin –

