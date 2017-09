Teszi mindezt annak reményében a MOL Petrolkémia Zrt. (lánykori nevén a TVK), hogy mind több fiatalnak tetszik meg a vegyipari szakmák közül valamelyik, és döntenek ezek mellett, amikor iskolaválasztásra kerül a sor. Az ország egyik legfontosabb gazdasági ágazataként ugyanis hatványozottan szükség van a vegyiparban a jó szakemberekre. Részben, hogy pótolni tudják velük a nyugdíjba vonuló kollégákat, részben pedig azért, hogy bírják munkavállalókkal is a következő 15 évre megálmodott beruházásokat.

Kellő számú jó szakember nélkül ugyanis mit sem érnek a leggrandiózusabb fejlesztési tervek sem. Hiába épülnek az új üzemek, ha nincs, aki dolgozzon azokban. Vagy a létszám elegendő ugyan, de a tudás kívánnivalót hagy maga után. Ezt felismerve lépett be a duális képzőhelyek sorába a MOL Petrolkémia is, s vélhetően mások is követik majd a példájukat az ágazaton belül. Megcáfolva azt a mondást, hogy egy fecske nem csinál nyarat…

– Uri Mariann –

Duálisan „erősít” az MPK Tiszaújvárosban Tiszaújváros - Vegyésztechnikusok és villanyszerelő-tanulókat „szerződtetett” a MOL Petrolkémia. Szeptembertől elindítja a duális szakképzést 30 vegyésztechnikus-, valamint 5 villanyszerelő-tanuló gyakorlati oktatására a MOL Petrolkémia (MPK) Zrt. Az elméleti ismereteket az utóbbiak a Szerencsi S... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA