Csalogató falatok

Sokszor elhangzott a helyi vendéglátósok részéről az elmúlt másfél évtizedben a panasz: nincs fejlesztés, nincs attrakció, nincs strand, így meg nem jön a turista, ők hiába fejlesztenek, dolgoznak. Ma már ez így nem mondható el, és ha valaki kimegy egy hétvégén akár Lillára, akár Tapira, tapasztalja is, hogy van vendég szép számmal.

A szabadságom alatt jártunk a családdal itt is, ott is, és sok pozitív élmény mellett ért néhány negatív is. Nehezen értelmezhető számomra 2017-ben néhány vendéglátás címén kapott dolog. Mint a kutyulós kávé. Meg a lángos, ami egy dolog, hogy kompletten ropogósra van sütve, de a tejfölt olyan vékonyan kenték, hogy bármelyik tóparti büfés sírva kérné a módszer leírását. A sajt ugyan elfogadható mennyiségű, de már az alapján gyanús, hogy a tűzforró lángosra nem akar ráolvadni, aztán az íze bizonyítja: ez nemigen sajt néven került a bolt polcára.

A szomszéd asztalnál ropogtató külföldiek arca is alátámasztotta a mi véleményünket: ők se igen a lángos miatt jönnek majd vissza Miskolcra.

– Horváth Imre –

