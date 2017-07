Brand lett

Ha nagyot akarnánk mondani, akkor talán még a „brand” jelző is illik rá. Érdekes és tanúságos évtizedes történet. Nem tudtak, és nem is tettek milliárdokat a termékbe, viszont a lehetőségeket kihasználták, az emberek mosolyogva vettek részt a közös munkában. Először csak előszedték a padlásokról, a fészerekből a régen használt vasakat, és ismét elkezdtek sütni. Ezzel párhuzamosan újak is készültek, az önkormányzat pedig felkarolta a történet.

Öt évvel ezelőtt a molnárkalács felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jegyzékére, majd megépítették és egy műszakos termeléssel megkezdte a működését a Molnárkalács Ház. Mindkét momentum komoly lépésnek számított a hagyomány fenntartásában. Addig ugyanis csak a rendezvényeken lehetett megkóstolni az édes finomságot, ettől a pillanattól kezdve viszont már csomagolt és díszdobozos formában is kaphatóvá vált. A nádasdiak példája mintaértékű, bebizonyították, hogy viszonylag kis anyagi ráfordítással – és nagyon sok munkával – hogy lehet feléleszteni egy régi népszokást. Szombaton a városban már a tizedik alkalommal tartják meg a Molnárkalács Fesztivált. Tizennégy civil szervezet állít sátrat és vág neki a sütésnek. A különböző ízesítésű csemegét ezen a napon ingyen lehet kóstolni. Egy évtized munkája egy kis kerek ostyában. Nagyon finom, érdemes a helyszínre ellátogatni.

– Marosréti Ervin –

