Az sem változott, hogy előttünk vannak, közelednek az ünnepek. Bárhogy érzed magad, elégedetten, ajándékkeresgéléstől idegesen, álmosan, de így is, úgy is megérkeznek. A karácsony előbb, a szeretet ünnepe. Bennem még nem gyúlt ki igazán a tűz, pedig mint eddig mindig az életem során, dupla ünnep jön, hiszen érkezik a születésnapom is. Karácsonyi gyerek.

Régebben valahogy jobban vártam, biztos a korral jár. De persze azért várom – nem feltétlenül az ajándékokat, nem szoktunk túlzásokba esni –, ki küld majd a modern világ okostelefonját kihasználva mondjuk üzenetet. Sokaknak lehet nem, de nekem az is értékes, mert csak nekem szól és tudom, őszinte.

Persze jön a szilveszter is. És mintha valahol belül minden fordulónál valami csodát várnánk január 1-től, persze az új év új remény, és mint tudjuk, az hal meg utoljára. Szóval lassan elkezdek átszellemülni, mert biztosan minden jó lesz.

Pásztor Attila

