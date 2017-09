A művészet kirándul

Nehogy eszébe jusson a kedves olvasóknak, hogy leszólni szeretném mindezt. Az egyik legjobb dolog, ami az elmúlt majd két évtized alatt történt a magyar vidéken, hogy szinte mindenütt megteremtődtek a karakteres helyi rendezvények, fesztiválok, falunapok. Ezek a megmozdulások a helyieké, saját ünnepek, nem is kell, hogy mindegyik eljusson a fesztivál rangig, mert nem ez a cél.

A jövő nagy kérdése persze az, hogy vajon hat-e ez majd a turizmuson túlmenően egy-egy falu, vidék életére?“

De van valami egész más is, ami sokkal több annál, mint amikor a sátrakból kihullámzó töltöttkáposzta-illatra összefut a nyál a szánkban és elballaghatunk az immáron abszolút iható helyi itókát kínáló standig is zeneszó mellett. Megjelent a magas művészet maga, eljön az udvarokba, a fészerek mellé, letelepszik és nem zavarja, ha adott esetben családias az egész, hiszen nem is férnének ott el többen.

Számos nagyszerű példát láttam erre és nemcsak a Művészetek Völgyében vagy a villányi Ördögkatlanban, hanem itthon is. Mádon már régóta kis képzőművészeti centrum alakult ki a Tokaji Borbarátnők Galériájában és a Demetervinnél, ahol fellépők is színesítik a gyakori programokat. De a zsinagóga és a hajdani rabbiház is élő és eleven. De innen pár kilométerre Tállyán a Tállyáért Egyesület és az Oroszlános kitartó működtetői egyértelműen letették a voksot a művészet és a borvidék összeházasítása mellett. (Nem elírás: nem házasság, hanem házasítás, ahogy a különféle borokból egy új bort alkotnak).

Egyszóval itt a Művészetek Völgye csapata segítségével most péntektől hétfőig furcsa és izgalmas dolgok történnek majd. Mozi nyílik a Maillot-kastélyban, a római katolikus templom komolyzenei koncertek színhelye lesz, és színház-közösségi ház is indul az Újszínházzal, a Momentán társulattal, a Manna produkcióval. Kiállít a Hybridart és a Hello Wood csapata is. Lackfi János, Kárász Eszter, Cserna Szabó András, Nyáry Luca, sokan eljönnek most ezen a hétvégén, hogy azt a különös pluszt itt, Hegyalján adják át, amit az intimitás, spontaneitás, testközelség jelent, azt a művészetélményt, ami lassan eltűnt az évszázadok során.

Nem szeretnék filozofálni ezen sok oknál fogva, főleg, mert sokakkal ellentétben a művészetről nem gondolkodom úgy, mint a fociról, hogy mindenki ért hozzá. Csak afféle ösztönös műkedvelőként gondolom, hogy abba a résbe, terepre tud benyomulni a művészet, akár az abszolút születő alternatív is, amit a vidék mindennapi életéből kihalt népművészet hagyott. Érdekes látni a kihalt, de minimum már nem a régi szerepüket játszó udvarházakat, portákat, ahogy pezsgő élet tölti ki tereiket, valami, ami itt idegen, de valahogy mégsem az. A jövő nagy kérdése persze az, hogy vajon hat-e ez majd a turizmuson túlmenően egy-egy falu, vidék életére, gondolkodásmódjára? Ha igen, hogyan?

– Kiss László –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA