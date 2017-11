New York-i gázolás – Kihallgatták az elkövetőt, aki nem mutatott megbánást

A tévé a nyomozásban részt vevő, de meg nem nevezett tisztségviselőre hivatkozva közölte, hogy a 29 éves üzbég elkövetőt, miután éjjel megműtötték, kihallgatta a rendőrség. Sayfullo Habibullaevic Saipov nemcsak nem bánt meg semmit, hanem dicsekvően szólt a nyolc halálos áldozattal és 12 súlyos sebesülttel járó terrorakciójáról.

Az NBC riporterei telefoninterjúban megszólaltatták Saipov egyik üzbég honfitársát, a Floridában élő Kobiljon Matkarovot. Matkarov azt állította, hogy jól ismerte Saipovot és semmi nem mutatott arra, hogy terrorcselekményre készülne. “Vidám fickó volt, szerette Amerikát. Állandóan jókedvű volt, állandóan mosolygott” – mondta róla. Matkarov hozzátette: Saipov nemrégiben elköltözött New Jersey államba és az Ubernél dolgozott.

Sayfullo Habibullaevic Saipov szerdai, első megjelenése a bíróságon/Fotó:Elizabeth Williams © Sayfullo Habibullaevic Saipov szerdai, első megjelenése a bíróságon/Fotó:Elizabeth Williams

Az első rendőri jelentések már kedden este jelezték, hogy Saipov Floridából elköltözött New Jersey államba, ahol Peterson városban élt, az ottani mecsetnek lett állandó látogatója. A kedd délutáni terrorakciót is egy New Jerseyben bérelt teherautóval követte el. Passaic településen bérelte a furgont, amellyel a New York-i Manhattanbe hajtott. Érvényes jogosítványa volt, amelyet New Jerseyben szerzett, majd később Floridában is érvényesítette.

Szintén az NBC televízió jelentette, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai a floridai Tampában nyomoznak, egy olyan házban, amelyet Saipovval hoztak kapcsolatba. Nem világos, hogy a férfi lakott-e ott, vagy valamelyik ismerőse.

Sayfullo Habibullaevic Saipov a bolt biztonsági kamerájának felvételén, ahonnan a furgont bérelte/Forrás:FBI © Sayfullo Habibullaevic Saipov a bolt biztonsági kamerájának felvételén, ahonnan a furgont bérelte/Forrás:FBI

Florida kormányzója, Rick Scott közleményt adott ki, amelyben leszögezte: egész Florida imádkozik az áldozatokért, családjaikért és a kiváló rendőrökért.

Az amerikai sajtóban felidézik, hogy az idén áprilisban a svéd fővárosban, Stockholmban, szintén egy üzbég férfi követett el terrorakciót: teherautóval hajtott a tömegbe, négy embert megölt és tizenötöt súlyosan megsebesített. Az amerikai külügyminisztérium akkor arra figyelmeztette az Üzbegisztánba utazókat, hogy a közép-ázsiai országokban nagy számban élnek iszlamista terrorista csoportokat támogatók.

– MTI –

