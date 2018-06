Nevezett a Vegyész RC a Bajnokok Ligájára

A hazai és az európai szövetséghez is benyújtotta hivatalosan nevezési szándékát a Bajnokok Ligájára a VRC Kazincbarcika. Mi­után a VRCK megnyerte a magyar bajnokságot 2018-ban, élt azon jogával, hogy benevezzen a legrangosabb európai kupasorozatba, a BL-be.

A nevezési díjat is

Az első hivatalos dokumentumokat a klub a héten elküldte a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) és az Európai Röplabda Szövetség (CEV) részére is, melyekkel hitelesítette nevezését a sorozatra. A papírmunkák itt még nem fejeződtek be, azok a következő napokban folytatódnak, és a nevezési díj is befizetésre kerül ez idő alatt.

A VRCK a selejtezőben kezdi meg szereplését, a kiemeléstől függ, hogy annak hányadik fordulójában. A selejtező három fordulóból áll, a sorsolásra június 28-án kerül sor Luxembourgban.

