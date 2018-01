Nevet váltott a Bosch-gyár

A Bosch csoport indítómotorokat és generátorokat gyártó részlege mostantól független társaságként működik tovább, Magyarországon Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. néven, globálisan a cégcsoport SEG Automotive-ként lesz ismert. Sikeres működését a társaság a Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., mint új tulajdonos és egy befektetési csoport irányítása alatt folytatja tovább. A Starters E-Components Generators Automotive Hungary szerves része a vállalat globális növekedési és termelési stratégiájának.

– A név az új, de biztosítjuk a folytonosságot, különösképpen a telephelyi stratégia és munkavállalóink tekintetében.

– Dolgozóink vállalatunknál eltöltött több éves tapasztalata, szakértelmük és elkötelezettségük nagymértékben hozzájárul sikerünkhöz. A jövőben a miskolci telephely még fontosabb szerepet fog betölteni vállalatunk globális tevékenységében, és továbbra is vonzó munkaadó lesz a régióban” – mondta Günter Schulze, a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Komoly kihívások

Az új társaság elkötelezett a személy- és haszongépjárművek által kibocsátott CO2-­mennyiség csökkentése és a környezetvédelem iránt – globálisan, meghajtási módtól függetlenül. Noha az e-mobilitás folyamatosan terjed, a belső égésű motor világszerte még hosszú ideig marad az egyéni közlekedés fő pillére. Ez komoly kihívások elé állítja a járműgyártókat, hiszen egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk a járműpark fogyasztásának csökkentése és környezetvédelmi célok elérésének tekintetében.

A BRM technológia révén a Starters E-Components Generators Automotive Hungary már jelenleg is egyszerű és költséghatékony megoldást kínál a benzin- és dízelüzemű motorok hibriddé alakításához. Önmagában a BRM használatával mintegy 15 százalékkal csökkenthető a belső égésű motorok üzemanyag-fogyasztása és CO2-kibocsátása. A modern start-stop technológia és hatékony generátorok használatával is jelentős megtakarítások érhetők el.

Folytonosság

Létrejöttének első napjától az új társaság az iparág egyik legjelentősebb beszállítója. A világszerte 16 helyszínen, több mint 8 ezer alkalmazottat foglalkoztató és széles termékpalettát kínáló beszállító hatékonyan lesz képes a járműgyártók jelenlegi és jövőbeni igényeire és problémáira választ adni. A legfontosabb területeken a vállalat a folytonosság fenntartására törekszik: minden telephely megmarad, és továbbra is a kiváló termékminőség és a mérnöki szakértelmen alapuló innováció áll a társaság figyelmének középpontjában – és folytatódik az e-mobilitás felé vezető út kiépítése, amelynek alapkövét a BRM kifejlesztése jelentette.

Globális növekedés

Ulrich Kirschner, az SEG Automotive vezérigazgatója az új társaságról és stratégiájáról a következőket mondta: „Széles termékpalettánkkal világszerte hatékonyan segíthetjük a járműgyártókat a CO2-kibocsátás csökkentését célzó törekvéseikben, motortípustól függetlenül. Az új tulajdonossal, a ZMJ-vel karöltve komoly globális növekedési és innovációs potenciállal rendelkezünk, különösen a kiemelten fontos kínai piacon.”

A kezdetek, a jelen és a mobilitás jövője

A Bosch több mint egy évszázada, 1914 márciusában mutatta be első indítómotorját, amely az akkoriban elterjedt, de meglehetősen balesetveszélyes kézi forgatókar, a kurbli helyére lépett. Egy évvel korábban jelent meg a piacon a járművek világításához a Bosch első komplett – fényszórót és generátort is tartalmazó – elektromos készüléke, amely a ma is használt generátorok működési elvén alapult.

Az azóta eltelt száz évben a Bosch részleg folyamatosan a személy- és tehergépjárművek indítómotorjainak és generátorainak hatékonyságjavításán és tökéletesítésén dolgozott, olyan forradalmian új megoldásokat vezetve be, mint például a start-stop rendszer.

Napjainkban a BRM (Boost Recuperation Machine) energia-visszatápláló rendszerrel az autóipari beszállító a költséghatékony és környezetbarát hibrid technológiához vezető út alapjait fekteti le. A BRM a fékezési és motorféküzemben visszanyert energiát 48 V feszültségű rendszerbe táplálja vissza, csökkentve az üzemanyag-fogyasztást, többletteljesítményt biztosítva az előzésekhez, csendes és gyors motorindításokat biztosítva start-stop üzemben, illetve lehetővé téve a leállított motorral való haladást.

Az SEG Automotive vállalatról

Az SEG Automotive története szorosan összefügg az autózás történetével. Az indítómotorokat és generátorokat gyártó, nagy hírű Bosch részlegből 2018-ban alakult társaság több mint egy évszázados járműipari innovációt tudhat maga mögött, az indítómotoroktól, a generátorokon és a start-stop rendszeren át az lágy (mild) hibrid megoldásokig. Az SEG Automotive aktív szereplőként alakítja a járműipar robbanómotoroktól az elektromos meghajtásig vezető útját, hatékony CO2-csökkentést lehetővé tevő megoldások szállításával minden motortípushoz. A társaság termékeit a legmodernebb technológiai megoldások és legmagasabb szintű minőségi standardok teszik egyedülállóvá.

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.-ről

A mintegy 100 éves múltra visszatekintő indítómotorok és generátorok üzletág 2003 óta van jelen Miskolcon. A vállalat autóipari termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A folyamatos fejlődés eredményeként a legyártott termékek, és ezzel párhuzamosan a munkavállalók száma folyamatosan nő, a vállalat a régió egyik legfontosabb munkáltatójává vált. A fejlesztési csoport az önindítók és generátorok fejlesztésén túl közreműködik a BRM, azaz a Boost Recuperation Machine fejlesztésében is.

A ZMJ vállalatról

A Zhenghou Coal Mining Machinery Group Cp., Ltd. (ZMJ) 1958-ban jött létre, az egyik legnagyobb bányászati gépfejlesztő és gépgyártó cég. A ZMJ részvényeit jegyzik a sanghaji és a hongkongi tőzsdén. Az egyik vezető kínai autóipari beszállító, az ASIMCO megvásárlásával a járműipar vált a társaság működésének második legfontosabb területévé. Az SEG Automotive felvásárlása logikus lépés a cégcsoport részéről a járműipari jelenlét további erősítésére. A vállalatcsoporthoz világszerte 22 leányvállalat, részvénytársaság és holding társaság tartozik.

