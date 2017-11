Népszerűek a rövid vakációk

Újabb bővüléssel zárt a hazai turizmus a harmadik negyedévben: 8,1 százalékos volt a növekedés tavalyhoz képest – derült ki a szallas.hu legfrissebb elemzéséből. A rövid vakáció volt a legnépszerűbb az idei szezonban is, az 1–2 éjszakás foglalások együttesen az összes foglalás több mint felét tették ki. „Már tavaly elkezdődött ez a tendencia, hogy inkább rövidebb ideig, de gyakrabban nyaralunk, ez az idén tovább erősödött” – mondta Szigetvári József, a szallas.hu ügyvezető igazgatója.

Okostelefonról foglalunk

Az átlagos foglalási érték 54 205 forint volt, az üdülések közel kétharmada 50 ezer forint alatti értéket képviselt. „Akadtak azért szélsőségek is: a legolcsóbb foglalás 1886 forintra szólt, míg a legdrágább 3,5 milliót kóstált” – ismertette a részleteket Szigetvári József. A szálláshely kategóriák között továbbra is verhetetlennek tűnik az apartman-panzió-vendégház hármas, a nyaralások közel kétharmada szólt ide. A befutó az idén is az apartman, a foglalások 25 százaléka erre vonatkozott. Második legkeresettebb kategóriának a vendégház bizonyult (20,47%), ezt követte a panzió (16,53%). Ezzel együtt a 4 és 5 csillagos szállodák is növelték részesedésüket.

Többször használtuk idén nyáron a SZÉP-kártyát, közel 20 százalékkal gyakrabban fizettünk vele: tíz vendégből kettő így rendezte a számlát.

A szallas.hu adataiból az is jól látszik, hogy megnövekedett a mobilos felhasználók aránya: 2012-ben még alig 5 százalék volt, tavaly már a foglalások harmada érkezett mobilról, az idén viszont minden második vendég okostelefonjáról intézte a szállás kiválasztását.

A nyár és az ősz slágerei

A top települések élmezőnyében nem történt trónfosztás: az idén is Siófok, Budapest és Hajdúszoboszló volt a nyár slágere. A lista többi szereplője is ismerős már, egyedül Zamárdi férkőzött fel új be­lépőként a tízes listára, s ezzel Balatonlellét szorította le onnan. Megyék szerinti bontásban Somogy, Veszprém, Zala, Heves, Pest és Hajdú-Bihar szakították a legnagyobbat, a foglalások közel kétharmada szólt hozzájuk.

A legtelítettebb nap augusztus 7-re esett. Aki pedig külföldi úti célt választott, jellemzően Horvátország, Lengyelország vagy Románia felé indult nyaralni a szallas.hu adatai szerint. Horvátországban 27 százalékkal nőtt a foglalások száma az előző szezonhoz képest.

Az ősz beköszöntével azonban megváltoztatjuk az útirányt, a szallas.hu előfoglalási adataiból jól látszik, hogy inkább a fürdővárosokba vonulunk vissza feltöltődni. Budapest mellett Eger, Hajdúszoboszló, Gyula, Hévíz és Miskolctapolca is felkészülhetnek a megnövekedett vendégforgalomra a szallas.hu adatai szerint.

– ÉKN –

A toplisták

A 10 legnépszerűbb hazai település a harmadik negyedévben (zárójelben a tavalyi év azonos időszakának helyezései)

1. Siófok (1.)

2. Budapest (2.)

3. Hajdúszoboszló (3.)

4. Eger (4.)

5. Balatonfüred (5.)

6. Gyula (6.)

7. Szeged (8.)

8. Zalakaros (10.)

9. Hévíz (9.)

10. Zamárdi (-)

A 10 legnépszerűbb hazai település az őszi előfoglalások szerint

1. Budapest

2. Eger

3. Hajdúszoboszló

4. Gyula

5. Hévíz

6. Miskolctapolca

7. Pécs

8. Zalakaros

9. Szeged

10. Sopron

A legnépszerűbb külföldi település a harmadik negyedévben: Vir, Zakopane, Szováta, Crikvenica, Zadar, Krakkó, Medulin, Torockó, Rab, Bibinje

