Népszerű házi disznóságok a miskolci termelői napon

Az agorát már kora délelőtt ellepte a sokadalom. Van, aki minden vásáron részt vett és emellett a zöld kosár nevű program keretein belül egy-két hetente feltöltötte éléskamráját, de akadnak, akiket csak a karácsonyi ajándékok utáni kutakodás hozott a belvárosi piacra.

Egy kosár finomság

– Egy kosár finomsággal lepem meg a barátomat. Vettem mézet, lekvárt, homoktövis szappant, csipkebort, nektárt és füstölt oldalast is – sorolja Novák Erika, aki megpakolva araszol hazafelé. Sorakoznak Csősz Jánosék, a Szegiből érkező húsfeldolgozással foglakozó kistermelő standja előtt. Odavonzza a nézelődőket a füstölt, házi disznóságok illata. A managlicából készült kolbásznak, szalonnának, csülöknek, zsírnak, oldalasnak már népes vevőköre van.

Több ilyen vásár kellene

– Évek óta járunk ide, keresik a helyiek a természetes módon előállított élelmiszereket. Mangalica termékeink csak húst és fűszereket, sót, borsot, paprikát és némi köményt tartalmaznak – sorolta Csősz János.

– Piacépítésre is használjuk a termelői napot. Most már miskolci kávézók is rendelnek sütiket – mondta Nagy-Nádházi Réka, a monoki házi cukrász műhely vezetője.

ÉM-JA

