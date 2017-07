Népkerti Vigadó: „…méltó régi nagy híréhez”

„Szeretnénk újra pezsgő életet hozni a Népkertbe, aminek a Vigadó lehetne a központja” – mondta el vágyát és célját Barkóczi István ismert miskolci lokálpatrióta vállalkozó, aki idén év elején megvásárolta a város egykori patinás vendéglátóhelyét. Azonnal meg is kezdődött és – miközben folyamatosan működik a Vigadó – ütemesen folytatódik az épület teljes, mintegy 100 millió forintra kalkulált felújítása, megújítása. A megújult terasz és söröző a miskolciak egyik kedvelt helyévé vált az elmúlt hónapokban. A napokban avatták fel a hozzá tartozó játszósarkot is. „Ezt azért tartjuk fontosnak, hogy ha egy család érkezik hozzánk, apuka egy sört, anyuka egy kávét például meg akar inni, akkor a gyerekeket bátran ott hagyhatja ebben a szabadtéri játszósarokban.”

Folyamatosan nyitva!

„Januárban történt meg tehát a vásárlás, és akkor azt ígértük, hogy a 2018-as báli szezonra teljes egészében kész lesz a Népkerti Vigadó felújítása – mondta most Barkóczi István tulajdonos. – A sörözőhöz tartozik egy kis különterem, amely a bálteremhez is hozzácsatolható, azaz különleges funkciója lehet a jövőben. Egy húsz fő befogadására kialakítható szekcióteremnek is nevezhetjük. Egyre több az olyan konferencia, ahol igény, hogy legyen egy ilyen különterem kisebb megbeszélések lebonyolítására. Nagy falat lesz a teljes tetőzet felújítása is, amihez a napokban kezdünk hozzá. Úgy csináljuk az egészet, hogy közben a vendéglátás folyamatos.”

A felújítás következő nagy szakasza az a bálterem lesz, várhatóan októberben tudunk hozzákezdeni, mert addig minden hétvégére foglalt a terem, többnyire az esküvői szezon ürügyén. „A nagyterem teljes átalakításon megy át. Utoljára húsz évvel ezelőtt volt felújítva a bálterem. Lecseréljük a teljes belső burkolatot, nyílászárókat, padlót. A fehér, az arany és a bordó lesz a három meghatározó szín a bálteremben, egy picit kapcsolódik a város óarany és bíbor színeihez.” „Ez az épület most 90 éves. Az olimpiai bajnok Hajós Alfréd építész tervei alapján készült. Szeretnénk is megtartani azt a patinát, amelyet a Népkerti Vigadó hosszú évtizedekkel ezelőtt képviselt Miskolcon és magában hordoz ma is. Ugyanakkor a huszonegyedik század technikájával akarjuk felszerelni: korszerű hang- és fénytechnika lesz benne, új, szabályozható fény­erejű csillárokat szerelünk fel. Olyasmit is meg kell oldanunk, hogy kevés volt a mellékhelyiség az épületben, így a ruhatár átépítésével együtt újabbakat alakítunk ki. Az emeleti részen van négy szoba is, ezekből kettőt olyan kis különteremmé, tárgyaló­félévé alakítjuk át.”

A Népkerttel együtt

„Mint mondtam, a söröző és terasza a játszótérrel már most közkedveltté vált, mert összeköttetést jelent a parkkal, a Népkerttel. Ősszel az addig egyébként üzemelő grillkonyhát is felújítjuk, csakúgy, mint a terasz tetőszerkezetét. A teraszra büszkék vagyunk, mert – Miskolctapolcát leszámítva – nincs ilyen környezetben lévő, több mint 100 főt befogadó hangulatos vendéglátóhely a városban. Felvettük a kapcsolatot dr. Kriza Ákos polgármesterrel is, mert szeretnénk, ha ez a környék, a Népkert a mi közreműködésünkkel is visszaszerezné a régi patináját. Fontos, hogy újra felfedezzék az emberek ennek a hatalmas parknak a miliőjét. Ezért is szervezünk programokat is a teraszra. Lesz a nyáron a Miskolci Illés EmlékZenekarnak egy akusztikus koncertje, és fellép majd a Miskolci Dixieland Band is. Nyitás óta – mint annak idején – heti rendszerességgel csütörtöktől vasárnapig van élő zene a Népkerti Sörözőben.

ÉM-SZB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA