Népkert? Mint a szerelem

Népkerti asztaltársaság alakult csütörtökön a City Hotelben. A park fejlesztése érdekében találkoztak, hogy összevessék terveiket, javaslataikat. Dr. Barkóczi István, a Népkerti Vigadó és Söröző tulajdonosa gyűjtötte egybe a társaságot, amelynek tagjai mind szorosan kötődnek a Népkerthez: múzeumok, különböző vállalkozások képviselői és a környéken élők jelentek meg az első ülésen.

„A Népkert Miskolc egyetlen olyan helye, ami parknak tekinthető, és a zöldet, a levegőt biztosítja a városnak – mondta Barkóczi István. – Nagyon sok embernek kötődik hozzá gyerekkori emléke, és ma is rengeteg mozogni vágyó, kutyasétáltató fordul meg a parkban. A Népkertből európai szintű kertet lehetne kialakítani, de egyelőre nincs megoldva a közvilágítás sem. Sokat utazom, és azt látom, hogy minden nagyvárosnak van egy zöld területe, ami szép, elegáns, ahová szabadidőben ki lehet menni, ahol az emberek jól érzik magukat, mert rend és tisztaság uralkodik.”

Nyitottak a kezdeményezésre

„Pfliegler Péter alpolgármesternél teljesen más ügyben fordultam meg és meséltem neki a tervekről – folytatta dr. Barkóczi István. Biztatott, hogy csináljuk, és ő mögé áll, bár komoly anyagi támogatást nem tud adni. Pillanatnyilag egyet tudott fölajánlani, az iparűzési adó 1 százalékát. Azt is megemlítettem neki, hogy Puskás Péter építésznek több terve is van a Népkert fejlesztése kapcsán.”

A Népkert átalakításával kapcsolatban már korábban is sok ötlet merült föl. Ezekről beszélt is Puskás Péter.

„Hatvanegy éve lakom a Benke József utcán, úgyhogy a Népkert olyan nekem, mint egy szerelem. Hol van még egy város, ahol egy hatalmas kerttel szemben egy Kálvária-domb áll, mellette egy múzeum, a mögött pedig egy szovjet katonai temető? Bár a Népkertben volt már szálloda és sörfesztivál is, francia kert, angol kert, és áll benne egy Vigadó. Nem új ötlet az sem, hogy egy kiépített úton menjünk föl innen az Avasi kilátóba. A városnak kell eldöntenie, hogy mi a célja a parkkal, mert ez az ő területe. Viszont ha valami itt megvalósul a tervekből, az még 150 év múlva is állni fog. Szeretném támogatni a munkámmal a kezdeményezést. Megrajzoljuk, megálmodjuk és olyan formába öntjük, amivel bárhová be lehet kopogtatni.” – mondta.

Futókör és szökőkút épülne

Dr. Hajdu László, az Expert-Factor Zrt. vezérigazgatója a terveket látva a konkrét megvalósítható lépések felé terelte a beszélgetést.

„Abban hiszek, amiben van attrakció és aktivitás, emberek és élet mozog benne. A Népkert egy régi, nagy hírű, gyakorlatilag a legjobb adottságokkal rendelkező park Miskolc szívében, és jelenleg kihasználatlan. Kell egy erős vízió, ami kicsit komplexebb jellegű, de elemenként összerakható, és mint egy étlap, tartalmazza az összes lehetőséget. Aztán ehhez lehet adni egy ütemtervet. Például jó ötlet lenne egy futókör létrehozása. A másik: Vass Ádám Róbert építette a Margitszigeten a zenélő, lövöldöző szökőkutat. Az időjárástól függően százas vagy ezres nagyságrendben állnak meg ott az emberek. Nincs új a nap alatt, a hívószó: zene és fény. Nekünk is van egy szökőkútnyi helyünk, ami önmagában tízmillió forintos tétel. Épülhetne játszótér, és valamiféle zenesarok vagy mozi is jó lenne, de én fontolva haladó ember vagyok. Olyasmit fogjunk meg, amit képesek vagyunk lemenedzselni és végigvinni. Azokat, amit itt megbeszéltünk, el lehet kezdeni kockáról kockára építeni, és aki akar és tud, az csatlakozzon hozzá. Lokálpatrióta vagyok, és ha ez társadalmi kezdeményezéssé tudna válni, a személyes munkámmal és anyagi támogatással is hozzá tudnék járulni.” – hangsúlyozta.

– Detzky Anna –

