Népes dalostalálkozó Putnokon

Egyre nagyobb hagyományai vannak a „Röpülj Páva” elnevezésű dalostalálkozónak, amelynek ebben az esztendőben Putnok volt a házigazdája. A Tompa Mihály Közösségi Ház zsúfolásig megtelt szépkorú hölgyekkel és urakkal, akik több órán keresztül adtak számot a tudásukból. Egymás szórakoztatása mellett a megyéből és a határokon túlról érkező kulturális csoportok igyekeztek ízelítőt adni a saját környezetük kultúrájából is.

A hagyomány­őrző programunk szépen kinőtte magát.” Vida Lászlóné

Fontos az összetartozás

– A tájegységünkre jellemző népdalokat hoztuk el Putnokra, a lelkes csoportunk sokat készült, gyakorolt erre a napra – fogalmazott Nagy Dénesné, a Tiszakeszi Nyugdíjas Klub vezetője. – A saját tapasztalatainkból kiindulva, a szépkorúak számítanak a leginkább összetartónak, ami talán abból adódik, hogy nekik az idejükből már jobban kitelnek ezek a közösségi, kulturális programok. Nagyon szeretünk találkozni egymással, pont ezért rengeteg közös programon veszünk részt. Ki mit tud?-on, falu­napokon, termékbemutatókon, közös énekléseken vagyunk együtt, amelyek kivétel nélkül fontosak az idősebb korosztály számára.

A „Röpülj Páva” dalostalálkozót idén már hetedik alkalommal bonyolították le, a rendezvényt most először tartották meg Putnokon. A város örömmel látta vendégül a csoportokat, akik igyekeztek színvonalas produkcióval viszonozni a helyiek kedvességét.

Egyre ismertebb

– Nagyon sok jelentkezőnk volt a dalostalálkozóra, a hagyományőrző programunk az évek alatt szépen kinőtte magát – tette hozzá Vida Lászlóné, a Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviseletének elnöke. – Ez a program nagyszerű lehetőséget kínált az amatőr csoportoknak, hogy megmutassák a népviseletüket, az énektudásukat, és hogy szűkebb kultúrájukat megismertessék a többiekkel. Örülök, hogy a megyei csoportok mellett a felvidéki Kassáról is ellátogattak erre az eseményre, ez is bizonyítja, hogy egyre szélesebb körben válik ismertté a Röpülj Páva a nyugdíjas korosztály körében. Tizenkilenc megyei kórus, csoport lépett föl, valamint négy olyan szóló­énekest is meghallgathattuk, akik országos versenyeken szép sikereket értek el. Nagyon jól sikerült az idei találkozónk, amiért a fellépők mellett a házigazda putnoki önkormányzatnak is köszönetet kell mondanunk.

