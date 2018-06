Nemzetközileg elismert zenészek az Ifiházban Miskolcon

A Djabe zenekar 2012 óta rendszeresen készít lemezeket és turnézik együtt a Mezzoforte dobosával, Gulli Briemmel. 2017-ben az angliai Cherry Red Recordsnál jelent meg a Life Is A Journey – The Sardinia Tapes közös albumuk, mely a patinás nemzetközi kiadó egyik best seller albuma lett.

Gulli Briem a Mezzoforte tagjaként tett világhírű, a kitűnő dobos társszerzője a nemzetközi slágerlistákat is megjárt Garden Party című dalnak.

Új album

Június 12-én a Djabe és Gulli elhozzák az Ifiház színpadára közös albumaik kiemelkedő kompozícióit, valamint a májusban megjelenő új Djabe album, a Flow darabjait is. A koncerten itt lesz természetesen Kaszás Péter, a Djabe dobosa is, aki Al di Meola zenekarában is játszik!

A nemzetközi mezőnyben is ismert – Fonogram- és eMeRTon-díjas – csapat vezetője, Égerházi Attila így nyilatkozott sikereikről: Negyvenkét országban játszott a zenekar. Nagyon nívós helyeken is, nagyon egzotikus helyeken is! Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sok országban az Ikarusz busz és az Omega után mi voltunk „a magyarok”. Ezek a külföldi fellépések elsősorban jazzfesztiválokhoz vagy world music fesztiválokhoz köthetők, de voltak önálló Djabe koncertek is. 2015 végén egy különlegességgel álltak elő a Djabe tagjai. A 2014-es Forward című lemezüket ősszel két helyszínen is bemutatták a Miskolci Szimfonikus Zenekar társaságában, az egyik helyszín Miskolcon (MüHa), a másik Budapesten volt.

A felállás

A mostani koncertre az alábbi felállással érkezik a csapat: Barabás Tamás – basszusgitár, Égerházi Attila – gitár, ütőhangszerek, Koós-Hutás Áron – trombita, szárnykürt, Kaszás Péter – dob, ütőhangszerek, Nagy János – billentyűs hangszerek, Gulli Briem – dob, ütőhangszerek.

A Djabe zenekar az utóbbi években nagyon intenzív kiadási koncepciót folytatott, ezekről Attila így számolt be: 2017-ben jelent meg a New Dimensions Update Live koncertfelvétel, ez volt a 2016-ban megújult zenekar első hanghordozója. Ugyanebben az évben másik két kiadványunk is megjelent az angol Cherry Red Records gondozásában, a Steve Hackett & Djabe: Summer Storms and Rocking Rivers album a 2.-ik, a Djabe & Steve Hackett: Life Is A Journey – The Sardinia Tapes lemez pedig 5.-ik volt az angol kiadó világméretű eladási listáján! 2018 február közepén került a boltokba a Djabe with Steve Hackett & Gulli Briem CD+DVD koncertalbum, melyet a zenekar 2017 júniusi turnéján vettek fel. A CD a miskolci, a DVD a budapesti előadáson készült.

