Nemzetközi szintre léptek Sárospatakon

Együttműködési megállapodást írt alá a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a dél-koreai Jangsin Egyetem. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter a pataki teológia rektora lapunknak azt mondta: terveik szerint a két intézmény közötti együttműködés két fő területre terjed ki: vendégoktatók küldése és fogadása, valamint hallgatói csereprogramok akkreditált képzési formában és intenzív rövidtávú – elsősorban kulturális – programok keretében.

Hozzátette: a több milliósra tehető dél-koreai protestáns közösség a kilencvenes évek eleje óta komoly segítséget nyújt a magyar református egyház építkezésében anyagi és lelki téren egyaránt. Az évek során kialakult informális kapcsolataikat foglalták most konkrét keretekbe, amikor is a szöuli egyetem képviselői, Joo Hoon Ahn elnök és Byung-Joon Chung egyháztörténet-professzor Sárospatakon jártak a múlt év végén. A rektor kiemelte: az elmúlt 3-4 évben felsőoktatási szinten közös tudományművelés indult el, amelyben a sárospataki teológia is hangsúlyosan képviseltette magát. Kiemelte azt, is, hogy a dél-koreai létszámában is meghatározó, jól szervezett református közösség, amelynek további lelki épüléséhez, elmélyüléséhez hozzájárulhat az az évszázados szellemi örökség, amelyet a kárpát-medencei reformátusság nyújthat a távol-keleti országnak. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter aláhúzta: az együttműködés külön színfoltja, hogy a két ország történelmében és lelkiségében sok párhuzam és hasonlóság fedezhető fel.

Együttműködések

A rektor szerint a tanár és diák csereprogramokon túl 1-2 éven belül elindulhat egy közös képzési program is a Jangsin Egyetemmel. A Sárospataki Teológia tavaly akkreditált egy nemzetközi képzést teológia szakon – amely angol nyelven folyó mesterképzést jelent – ezzel pedig megteremtették annak a feltételét, hogy akár Dél-Koreából, vagy az Erasmus kapcsolatokon keresztül más országokból érkező külföldi diákok is Patakon tanulhassanak. Így tehát a nemzetközi oktatási színtéren való megjelenés fontos szála is ez az együttműködés – foglalta össze a pataki teológia rektora a lépés jelentőségét.

Hozzáfűzte azt is, hogy ismét meghirdették egy hazai intézménnyel, a Miskolci Egyetemmel közös világi szakjukat, vagyis a szociális munka alapszakot, amely iránt az elmúlt években komoly érdeklődés mutatkozott. Ígérete szerint hamarosan ezen a téren is várható előrelépés, ugyanis arra készülnek, hogy nappali tagozaton is oktathatják majd hallgatóikat. Ráadásul az előkészületek a célegyenesben tartanak annak érdekében is, hogy mindezt duális képzés keretében tegyék. Ebben két tapasztalt partnert, az Ökumenikus Segélyszervezetet és a Magyar Református Szeretetszolgálatot választottak. Mindkét szervezet komoly tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy színvonalas képzést tudjanak nyújtani a szociális munka alapszakra jelentkező hallgatóknak – közölte dr. Füsti-Molnár Szilveszter.

ÉM-BSZA

