Nemzetközi Kultúrlánc Ózdon

Hazánk francia nagykövete által összefogott zenekar is fellép a Kultúrlánc programsorozat második állomásán, amelynek az ózdi, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark ad otthont. A rendezők a nemzetközi kapcsolatokra és a partnerségre helyezik a fő hangsúlyt, a látogatók pedig olyan fellépőkkel, érdekességekkel találkozhatnak, amely a városban eddig egyedülállónak számít.

Magyarországon élő francia zenészek látogatnak hozzánk szombaton” Ádám Eszter

Jön a nagykövet

– Magyarországon élő francia zenészek látogatnak hozzánk szombaton – erősítette meg érdeklődésünkre Ádám Eszter, az NFÉ vezetője.

– Ezek az emberek az élet különböző szektoraiban ténykednek. Egyikük francia gimnáziumban tanít, egy másik zenét oktat, a harmadiknak pedig egy Nizzában és Budapesten is székhellyel rendelkező cégnél van érdekeltsége. A muzsika azonban közös kapcsolódási pont az életünkben, ráadásul nem kisebb személy, mint hazánk francia nagykövete fogja össze a társaságot. Éric Fournier nagyon színes, nyitott és a kultúra irányába elkötelezett társasági ember. Fontos küldetés számára, hogy a zenekarával pluszt adjon az érdeklődők felé. A Francia Intézettel nagyszerű, most egy évre visszanyúló kapcsolatot ápolunk, ennek köszönhetően jöhet létre a szombati színes programkavalkád. Az Alliance Francaise Miskolc szintén a program támogatója, Raymond Lardellier vezetésével, amiért nekik is köszönetet mondunk.

Zene kóstolóval

Ádám Eszter hozzátette: 15 órától bárki kipróbálhatja majd a francia golyójátékot, a petanque-ot, délután öttől pedig a megnyitják „A nő 4x – 4 szerep, 4 évtized” – című kiállítást is. Este hat órától kezdődik a már említett Slashers koncert, ezalatt pedig gasztronómiai különlegességek is várnak az esemény résztvevőire: a koncert ideje alatt borkülönlegességeket, valamint a mónosbéli Bükki Sajt termékeit is megkóstolhatják a vendégek.

