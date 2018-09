Nemzetközi ízek helyi alapanyagból Miskolcon

Bükkaljai borokat kortyoltak és helyi ínyencségeket ízleltek a résztvevők a Gasztro Klaszter által szervezett eseményen az Erzsébet téren, ahol még szellemi táplálékkal is szolgáltak. A téren parkoló buszban kávékülönlegességeket és könyveket is kínáltak. Az egyik lillafüredi vendéglátóhely vezetője lapunknak elmondta, építenek a helyi adottságokra, ezért különböző vadételek is szerepelnek az étlapjukon. Szabó Ferenc kiemelte, a tömegrendezvényekre nehéz becsempészni az egészséges ételeket, a reformkonyha elemeit.

Szénhidrátfüggő a magyar

– Korábban vitamindús zöldségkörettel ajánlottuk a hús­ételeket, de nem arattunk sikert, ám amikor ingyen népszerűsítettük ezeket a minőségi étkeket, láthatóan jóízűen fogadták. Sajnos szénhidrátfüggő a magyar, mindenhez kéri a kenyeret. Hatalmas pékáruba kell csomagolni a minőségi étkeket, ahhoz, hogy sorakozzon a sokaság – sorolta Szabó ­Ferenc.

A hamburger mellett vad- és mangalica hússal, paprikás csirkével, kacsacombbal töltött szendvicseket fogyasztottak a gasztro-kulturális eseményen.

Sami Róbert, az egyik közkedvelt étterem konyháját vezeti, az itt készült levesekért sokan rajonganak. A fiatalember korábban londoni elit vendéglátóhelyeken dolgozott, a világvárosban szerzett ismereteit igyekszik, most Miskolcon kamatoz­tatni.

– Helyi alapanyagokból dolgozunk, a térség termelőitől szerezzük be a szezonális primer árukat, az ízvilágunk viszont abszolút nemzetközi. Eleinte idegenkedtek a különböző nemzetek fűszereitől, például a currytől, ám egyre nyitottabb a vendégkör és egyre népszerűbbek vagyunk – magyarázta érdeklődésünkre.

