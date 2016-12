Németi Ferenc emlékezete Tokajban

Németi Ferenc XVI. században élt várkapitány neve szorosan összeforrt a tokaji vár történetével és Tokaj kulturális életével. Németit a legvitézebb kapitányként emlegetik ma is, kinek hírnevét nemcsak katonai erényei, de műveltsége és vallásos életvitele is táplálja.

A reformáció idején élő Németi Ferenc zsoltárszerzőként is kora egyik elismert alakja volt, de támogatta a magyar nyelvű művek nyomtatását is, valamint templomokat és iskolákat is építtetett. A város kulturális életében betöltött szerepe előtt tisztelegve 2008-ban Tokaj városi könyvtárának névadójául választották.

Régi vágy teljesült

A település egy már régóta áhított vágya teljesült azzal, hogy a település egykori várának kapitánya helyet kapott a város egy frekventált helyén. Itt a későbbiekben egy közpark kerül majd kialakításra, s mivel Németi Ferenc elsősorban várkapitányként vált híressé, ezért a szobor környezetében a zempléni várak makettjeit is elhelyezték (tokaji, szerencsi, sárospataki, Regéci vár).

A szobor felállítása szorosan kapcsolódik a reformáció 500 éves évfordulójához, amelyet 2017-ben tartanak. A szobrot Csirpák Viktória tokaji szobrászművész készítette.

A szobrot és a négy vármakettet európai uniós forrásból, a „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” című pályázatból finanszírozták. A 27 települést érintő támogatási összeg 2,3 milliárd forint volt. Ebből Tokaj 100 millió forint támogatást kapott, ebből valósult meg a Tokaji Múzeum felújítása és a Széchenyi sétány díszkivilágításának fejlesztése is.

A szobor és a vármakettek 23 millió forintból valósultak meg, amit ugyanúgy, mint a projekt többi részét is, az Európai Unió és a magyar kormány 100 százalékban finanszírozott.

A szobor felavatása egyelőre előkészítés alatt áll, majd 2017-ben, a reformáció emlék­évében tartják meg az ünnepi eseményt.

– ÉM-EJ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA