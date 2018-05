Németh Szabolcs lett a Vegyész első új igazolása

A klub szerdán bejelentette első nyári igazolását, aki nem más, mint a 11 évnyi légióskodás után hazatérő, több mint 80-szoros válogatott szélső ütő, Németh Szabolcs. A 32 esztendős röpis a Malév SC-ben kezdte pályafutását, de játszott Dunaújvárosban, Kaposvárban, majd külföldön, a legutóbbi két szezont a Steaua Bukarest gárdájában töltötte. Korábban volt román bajnok a Zalauval, de a Bajnokok Ligájában is szerepelt az osztrák Hotvolleys Wien együttesével.

– Nagyon örülök annak, hogy a bajnok- és kupagyőzteshez tudtam hazaigazolni, hogy Magyarország jelenleg legmagasabb szinten szereplő klubjánál folytathatom – kezdte első nyilatkozatát Németh Szabolcs. – Nem levezetni jöttem haza, maximálisan oda akarom tenni magam, minden mérkőzésen, és minél több sikert elérni a Vegyész RC-vel. Van bennem erő, van bennem motiváció, azért választottam a Barcikát, mert az elképzelések hasonlóak az enyémhez.

Négy jelölt van

Kárpáti László ügyvezető örömét fejezte ki amiatt, hogy összetalálkoztak újra Németh Szabolccsal, aki szerinte „él-hal a pályán”, és biztos abban, hogy hozzá fog majd tudni tenni a csapat egyre magasabb minőségű játékához. A keret tagjai egyébként tavaly 1+1 éves szerződést kötöttek a Vegyésszel, a folytatásról való tárgyalás a macedón Vlado Milevvel és a venezuelai Páez Diazzal már sikeres volt, de rövidesen másokkal is elkezdődnek az ezirányú, konkrét megbeszélések. Kárpáti László azt is bejelentette, hogy a Mol csoport belépett a támogatók közé, de bízik abban, hogy miként a 2000-es évek elején, a sikerkorszakban, a helyi mamutcég, a BorsodChem is újra szponzora lesz a csapatnak.

Lapunk kíváncsi volt arra, hogy változik-e a vezetőedző személye, vagy marad a következő évadra is Daniel Oravec a bajnok és kupagyőztes trénere.

– Daniel Oravecnek köszönettel és hálával tartozik a klub, hiszen a VRCK négy bajnoki aranyérme közül hármat vele szereztünk – mondta Kárpáti László. – Az, hogy milyen módon tudnánk együtt dolgozni a jövőben, erről egyelőre nem kezdtük el a tárgyalásokat. Tehát a vezetőedző személyét illetően nincs végleges döntés. Elárulhatom: négy jelölt van a posztra, az egyik ő, egyébként minden szakvezető külföldi.

A Finoval együtt

Felvetettük, hogy Németh Szabolcs érkezése mennyiben befolyásolja az ugyancsak szélső ütő, Mészáros Dömötör barcikai pályafutását?

– Döme sokat tett azért, hogy ezeket a sikereket az idén elérjük – fogalmazott Kárpáti László. – Vele is meg kell beszélni, hogy milyen szinten tudja folytatni a munkát, ő mellesleg már friss edzői papírral is rendelkezik. Azért az látható volt, hogy neki erőn felüli erőfeszítéseket kellett tennie, hogy hozza a várt színvonalat. A játékosok közül, aki túl van a 30. életévén – ő a 40-en – az felteszi magának ezt a kérdést.

Elhangzott még: a klub 99 százalék, hogy benevez a Bajnokok Ligájába, bár ehhez még egy-két feltételnek teljesülnie kell. A VRCK ott lesz az átszervezés előtt álló Közép-Európa Ligában is, így ezért vélhetően nem vesz részt a bajnokság alapszakaszában.

Röplabda: a szövetség támogatja

Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára arról beszélt, hogy a szervezet elkezdte az együttműködést az Ovisport Közalapítvánnyal, ami azt jelenti, hogy országos szinten 58 röplabdapálya fog épülni az óvodákban, ezek közül 4 Kazincbarcikán – az elsőt szerdán át is adták. A főtitkár aláhúzta, hogy teljes mellszélességgel támogatják a VRCK-t a regionális központ kialakításában, a tervezett új munkacsarnok megépítésében, és örülnének annak is, ha a gárda a Békéscsaba női együttese után elindulna a Bajnokok Ligájában a MEVZA, a Közép-Európa Liga mellett.

