Nemet mondott az ünneplésére a hat gólig jutó emődi támadó

A Közép csoport 7. fordulója keretében játszották a Tiszabábolna – Emőd mérkőzést, amely 8–1-es vendégsikert hozott. A találatok közül Boncsér Zoltán hatot jegyzett.

Egyéni csúcs

– Amióta az eszemet tudom, futballozom, talán tizenkét esztendősen kezdtem – emlékezett pályafutásának indulására az emődiek gólvágója. – Az elején középpályás és védő is voltam, csatárként nyolc éve szolgálom a focit. A Bőcs NB II-es időszakában a klub tagjaként az U19-esek között bontogattam a „szárnyaimat”, majd megyei egyesként megjártam a Nyékládházát is. Most, 28 évesen adatott meg nekem az az öröm, hogy eljuthattam a fél tucatig. Bizonyára sokáig emlékezetes egyéni csúcsot értem el, korábban ugyanis egy barátságos találkozón ötig jutottam.

Tiszabábolnán hatékony voltam a kapu előtt, persze a társaim kiválóan segítettek, máskülönben most nem rólam szólna a „zene”. Kétszer büntetőből találtam be a hálóba, négyszer akcióból termeltem be a labdát a ketrecbe. Egy gólomat minősítettem nagyon szépnek, egyet pedig szerencsésnek, mert mellel segítettem be a játékszert. A bal lábamat most kíméltem, miként a fejesből szerzett gólt is elhalasztottam a jövő hétre. A fiúk összecsapás utáni szolid ünneplése jól esett nekem, a csapattársaim invitálására – ez arról szólt volna, hogy elmegyünk egy szórakozóhelyre koccintani – azonban a családi programom miatt nemet mondtam.

Két edzésre jár

Boncsér Zoltán civilben projektvezető egy minőség-­ellenőrző Kft.-ben, ahol kötetlen munkaidőben dolgozik, így munkáját össze tudja egyeztetni a labdarúgással.

– Hetente két edzésre járok – folytatta a hatgólos csatár. – Úgy gondolom, hogy még van tíz évem ebben a műfajban, már ha az egészségem megengedi. Mint minden labdarúgónak, nekem is álmom-vágyam a magasabb osztály, voltam is néhány próbajátékon, de ezekből a fellobbant futballszerelmekből semmi nem lett, mert nekem fontosabb a családom – nős vagyok, és hároméves fiúval, továbbá három hónapos kislánnyal büszkélkedhetek –, meg a munkahelyem. Egyébként kérőim mindig akadnak, egyelőre viszont nem megyek el a városból, azt pedig nem tudom, hogy mit hoz a jövő.

Az emődiek egyik legjobbja elmondta még, hogy csapatuk a helyi labdarúgókra épül, légiósuk alig van, céljuk az első hat közé jutás, de szeretnének a dobogósokhoz közelíteni. Egyéni célja a csoport gólkirályi címének elhódítása, korábban huszon­nyolcig jutott, most hétnél tart. Úgy fogalmazott, hogy ha nála egyszer kiszakad a gólzsák, akkor nincs megállás, ezt akarja bebizonyítani a soron következő fordulókban.

Így látja az edző

Vass László, az emődiek szakvezetője: – Zoli remek képességekkel rendelkezik. Gyors, az átlagtól jobban cselez és könnyen kerül helyzetbe. Többnyire jobb lábbal szerzi találatait, de annak ellenére, hogy „csak” 180 centiméteres, fejjel is többször volt már eredményes.

