Nemcsak szívják, de ültetik is a cannabis-t Borsodban

Bár sajnos a droghasználók és eladók nem tegnap óta vannak jelen megyénk minden részén, az utóbbi hónapok híreit böngészve mindenkinek feltűnhetett, hogy elszaporodtak az olyan esetek, amelyeknél helyben termesztették a cannabis-t. Persze a dolog nyitja nem ott van, hogy az itteni termőföld lenne különösen alkalmas a növény termesztésére, hiszen ezeket cserépben, speciális talajban, és körülmények között nevelgetik. Ugyanakkor az elmúlt évtizedek legnagyobb drogfogása is itt történt megyénkben, amelyben nem a marihuána volt a főszereplő, hanem négy tonna máktörek, amelyből hosszú távon – ha eljutottak volna odáig a bűnbanda tagjai – morfin készült volna, a morfinból pedig akár heroin.

Persze a dolog miértjére nem nehéz rájönni: olcsóbb úgy a droghasználat, ha magunk állítjuk elő hozzá az alapanyagot. Ennek megfelelően sok droghasználó próbálkozik meg a cannabis ültetésével. A másik pedig nyilván a pénz, hiszen nincsen annál nagyobb haszon, mikor magunk állítjuk elő a kábítószert, és aztán azt értékesítjük.

A páros és a selfie-s

Így például az erdőbényei párocska, akiket éppen a múlt héten ítélt a Szerencsi Járásbíróság letöltendő szabadságvesztésre. Erdőbényén közösen béreltek egy házat, az ingatlant pedig a bérbeadó tudta és beleegyezése nélkül kábítószer-termesztésére alkalmas állapotba alakították át, az épület végében található helyiségben cannabis-­növényt termesztettek, amelyet helyben fonnyasztottak és szárítottak. Összesen 255 tő növényegyedet foglaltak le náluk.

Szeptember 4-én az esti órákban fogták el az encsi nyomozók F. Gabriel és F. Peter szlovák állampolgárokat, akikkel szemben kábítószer birtoklása bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. A 28 és 25 éves férfiak elfogása után a gyanúsítottak házában pedig a rendőrök kábítószergyanús növényeket, termesztésükhöz és fogyasztásukhoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.

Júliusban ítélte felfüggesztett börtönre a Szikszói Járásbíróság azt a férfit, akivel szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárás. A férfi Szikszón rendszeresen adott át marihuánát visszajáró vevőinek, ismerőseinek „füves cigaretta” formájában. A dílerkedést egy méhészetben végezte, ahol a vadkendertermesztéssel is megpróbálkozott. A hatóságok úgy szereztek tudomást róla, hogy telefonjával több olyan fotófelvételt, selfie-t is készített, melyen cannabis-ültetvénye előtt állt.

A 19 éves Sz. Mátyást és a 24 éves F. Norbertet június 26-án az esti órákban fogták el a Bükk Közterületi Támogató Alosztály munkatársai miskolci lakhelyükön. Az elfogott férfiak otthonaiban a rendőrök kábítószergyanús, zöld növényi egyedeket találtak és foglaltak le. A cannabis-növényeket cserepekben nevelgették a lakás egyik mellékhelyiségében. Jutott egy eset a közelmúltban Ongára is: az elfogott férfi itt is a lakásában termesztette a növényt, amelyet fogyasztott és árusított is. Elfogásakor egy szintén helyi 23 éves nő is bukott vele, aki vásárlója volt.

Ipari mennyiségben

A Miskolci Törvényszéken van folyamatban az a büntetőügy, amelynek a szálai külföldre is vezetnek, és amelynek az öt vádlottja között két vietnami állampolgár is szerepel. Mellettük egy apa-fia párost, és még egy férfit vádol azzal a nyomozóhatóság, hogy egy ormosbányai telephelyen cannabis-t kezdtek termeszteni, amelyet szintén még a helyszínen fel is dolgoztak. A rendőrségi rajtaütéskor 914 tő lábon álló, különböző fejlődési szintű egyedből álló ültetvényt, illetve a termesztéshez és feldolgozáshoz szükséges eszközöket foglaltak le.

Szintén a Miskolci Törvényszék előtt van az az ügy, amelynek kilenc vádlottja és ukrajnai szálai is vannak. Ugyanis onnan jött a megrendelés, hogy a cola fantázia­nevű drogot kezdjék el gyártani Magyarországon. Ehhez a bűnbanda a felsődobszai volt TSZ-telephelyet bérelte ki, majd beszereztek négy tonna máktöreket és az előállításhoz szükséges berendezéseket. A telephelyen alkalmazottak végezték a munkát.

Horváth Imre

