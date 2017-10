Nemcsak a pink, de az egészséges hozzávalók is fontosak

Roséra sült kacsa–mell, gyömbéres sárgarépa, marinált cékla és egy kis áfonya. Ebből áll össze az a főétel, amit az Avalon Ristorante séfjei – Szepesi Gábor és Albók Gyula – találtak ki a pink gasztrokampányra. Október ugyanis a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért a Mellrákinfó-Borsod több miskolci éttermet, kávézót megkeresett, hogy csatlakozzanak akciójukhoz, azaz pink ételekkel, italokkal hívják fel a figyelmet a szűrések fontosságára. A rózsaszín menüből befolyt bevétel egy része pedig az egyesület működését segíti majd

Álljunk a nők mellett, figyeljünk az egészségükre.” Szepesi Gábor

– Nem csupán a menü színére koncentráltunk az ételek összeállításánál, hanem arra is, hogy a hozzávalók jótékony hatással legyenek az emberi szervezetre – kezdte Szepesi Gábor. – A főételben például van áfonya, ami leginkább csökkenti a mellrák kialakulásának esélyét. A desszert egyik összetevője a chiamag, ami méregtelenítő, csökkenti a vastagbélrák kockázatát, segít megelőzni a csontritkulást. De ebben is megtalálható az áfonya, püré formájában. Illetve kókusztejjel készítjük, így a laktózérzékenyek is bátran fogyaszthatják.

Szepesi Gábor és a pink desszert/ Fotó: AVALON © Szepesi Gábor és a pink desszert/ Fotó: AVALON

A desszertnek már a látványa is lenyűgöző: csokoládé tojás, ami természetesen étcsokoládéból készül, ebbe töltik a chiamag pudingot. A megtöltött tojás alá áfonyapüré kerül, néhány szem puffasztott quinoa, málnás ropogós és sárkánygyümölcs. A séftől megtudtuk, az étcsokoládét azért választotta, mert ásványi anyagokban gazdag, csökkenti a koleszterinszintet és jó hatással van a bőrre. Az áfonyának pozitív a látásra gyakorolt hatása, csökkenti a gyomorfekély kialakulását, valamint a vérrögképződést. A quinoa segít a gyomorpanaszok leküzdésében, csökkenti a migrénes fejfájást, valamint a szív- és érrendszeri problémák kialakulását – sorolta Szepesi Gábor.

A főétel is gazdag egészséges alapanyagokban, hiszen a sárgarépa csökkenti a tüdő-, gyomor-, prosztata- és mellrák kockázatát, a virágpor gátolja a jó- és rosszindulatú daganatok növekedését, nyugtató hatású, javítja a memóriát. A cékla is csökkenti a rák kialakulását, javítja az állóképességet, serkenti a vörösvérsejtek regenerálódását.

„Nem csak most igyekeztünk becsempészni az ételekbe az egészséges hozzávalókat, egyébként is arra törekszünk, hogy korszerű, a szervezetre jótékony hatású ételekkel várjuk vendégeinket. Éttermünkben használjuk a chiamagot, kókusztejet, quinoát, sok friss zöldséget, gyümölcsöt, minőségi alapanyagokat. A leveskockát, ételízesítőket kiűztük a konyhából, és ha az ételeket színezni kell, akkor is igyekszünk természetes úton előállítani a színezőanyagot, például cékla, áfonya…” – fogalmazott a séf.

Kötelessége kiállni

Az Avalon a főétel és desszert árának 20 százalékát ajánlotta fel a Mellrákinfó-Borsod Egyesületnek. De apró, rózsaszín teasüteményekkel is készültek, a helyben sütött finomság 300 forintba kerül, és annak teljes összege az egyesület munkáját segíti majd.

– Szeretek új ételeket kitalálni, és örülök, hogy ezzel most segíthetek is – mondta Szepesi Gábor. – Azt gondolom, mindenkinek kötelessége kiállni ilyen ügyek mellett, hiszen a mellrák a világon mindenhol egyre nagyobb probléma. Ezért is kell felhívni az emberek figyelmét a szűrések fontosságára, arra, hogy idejében forduljanak orvoshoz. És az is fontos, hogy nekünk férfiaknak is van ebben szerepünk, álljunk a nők mellett, figyeljünk az egészségükre. Ha pedig betegek, akkor tartsuk bennük a lelket, adjunk nekik erőt a gyógyuláshoz.

Chiamag puding

10 adag:

100 g chiamag

0,5 l kókusztej

200 g áfonya

100 g ribizli

200 g étcsokoládé

1 db sárkánygyümölcs

50 g puffasztott quinoa

ízlés szerint nyírfacukor

Elkészítés:

A chiamagot előző este beáztatjuk a kókusztejbe, ízlés szerint nyírfacukrot adunk hozzá. Az áfonya feléből botmixer segítségével pürét készítünk. A sárkánygyümölcsöt megfelelő méretűre daraboljuk. A csokit megolvasztjuk, és szilikon formát kikenünk vele, 5 percig a hűtőben hagyjuk, majd ha megdermedt, akkor óvatosan kivesszük a formából. Ha a chiamag megfelelően megpuhult, tálalhatjuk a desszertet. A tányérra az áfonyapüréből húzunk egy vastagabb csíkot, majd erre szétszórva felhelyezzük a maradék áfonyát, ribizlit, sárkánygyümölcsöt és puffasztott quinoát. A csokoládéformánkat megtöltjük a chiamag pudinggal és a tányérra helyezzük.

Tipp: Ha a kókusztejet felmelegítjük, a chiamag hamarabb megpuhul.

Akik csatlakoztak

Az Avalon mellett az Impresszó, a Café Godot, A leves, a Drót, az Otthonka kávézó, a Coffeeshop Company, a Desszertem, a Kávé, Pizza, Világbéke és a Bitang Joe is csatlakozott a Mellrákinfó-Borsod kezdeményezéséhez.

