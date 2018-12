Nemcsak a gazdiknak, a kedvenceknek is ünnep

Az ünnep idején új tárgyak, különleges ételek kerülnek a háztartásba, a megszokottól eltérő fényekkel és zajokkal találkozhatnak kisállataink és nem utolsó sorban mi, gazdik is sokkal engedékenyebbek vagyunk a karácsony környéki időszakban. Nem árt azonban tudnunk, mire fontos odafigyelni, hogy az év végén is felelős állattartók maradhassunk.

Az egyik leggyakoribb veszélyforrás ilyenkor az ünnepi lakomákban rejlik. Az ilyenkor gyakran fogyasztott halfélék szálkái, a szárnyasokból származó csöves csontok, vagy a kocsonyafőzésből megmaradt csülökcsontok súlyos bélsérüléseket, akár igen komoly következményekkel járó bélelzáródást is okozhatnak. A legtöbb hányással, hasmenéssel járó probléma az ilyenkor a szokásosnál is szomorúbb szemekkel néző kiskutyánk fűszeres, zsíros ételekkel való etetése miatt érkezik a rendelőkbe, de gyakran okoz problémát a karácsonyfáról, vagy ünnepi asztalról ellopott szaloncukor, sütemény is. Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a csokoládéban található teobromin mérgezést okozhat. Kistestű kutyák esetében egy közepes tábla, cicák esetében akár néhány kocka étcsokoládé elfogyasztása is súlyos következményekkel jár. Amennyiben a lakásban szétszedett csokoládépapírt találunk, vagy kedvencünk hirtelen hányni kezd, remeg vagy lázasnak tűnik, azonnal forduljunk állatorvoshoz.

Súlyos károsodás

A modern konyha újabbnak mondható vívmányai is egyre gyakrabban okoznak problémát, mivel a tulajdonosok sokszor nincsenek tisztában azok káros hatásaival. Fontos felhívni a figyelmet például arra, hogy a manapság egyre többet használt nyírfacukor már kis mennyiségben is káros lehet kutyáinkra nézve, egy német juhász méretű eb esetében például már 100 gramm is súlyos májkárosodáshoz vezethet. Nem teszünk tehát jót, ha kiskutyánk vonalaira vigyázva ilyen édesítőszert tartalmazó finomsággal kínáljuk őt.

Dr. Pál Petra

VISSZA A KEZDŐOLDALRA