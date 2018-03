Nem zsákbamacska

Keresett már valaha egészséggel kapcsolatos információt azt interneten? Gyógynövényteás tippet, diétás receptet, vagy épp az orvosi ügyelet számát? Aki egyszer is próbálkozott hasonlóval, annak mindenképp érdemes volt benéznie (és március 28-ig még érdemes) az Internet Fiesta idejére a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba, hiszen számos jó tippel, hasznos tudnivalóval, és még zsákbamacskával is gazdagodhatott. Megismertették ugyanis a programok keretében az érdeklődőket (kicsiket és nagyokat) a egészségtudatos életmóddal kapcsolatban a hatékony keresés rejtelmeivel, hogy ne legyen gond megtalálni a vonatkozó weblapokat, gyógytornavideókat.

A program még a jövő héten is folytatódik: aki március 29-ig iratkozik be a könyvtárba, ásványvizet kap ajándékba – hiszen az egészség alapja, hogy elég vizet igyunk, a lelki egészségé pedig, hogy őrizzük meg játékos kedvünket. A betérők így zsákbamacskát is választhatnak a stresszmentes időtöltéshez – azaz kedves „macskaruhába” öltöztetett könyveket egymondatos tartalomismertető alapján. Kockázat nincs benne, viszont kellemes meglepetést okozhat, az öröm pedig szintén az egészséges élet fontos része…

ÉM

