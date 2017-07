Nem zabos, babos lesz az élet Monokon

Gyönyörű, árnyékos sétány, tele több évtizedes fákkal, műemlékekkel. Tiszta, gondozott, barátságos, hatalmas, zöld, füves terek, ódon kastélyok, Kossuth Lajos szülőháza. A monoki környezet már önmagában is rabul ejti a látogatót… Ehhez jönnek a magyar, illetve külföldi könnyűzenei élet élvonalbeli képviselői, a kimagasló minőségű színpadtechnika, a fesztivál idejére Monokra költöző, sajátos hangulatú építmények sokasága, a Monoki Babfesztivál egyedi, babételekre specializálódott konyhája. Talán így lehetne a legjobban leírni Észak-Magyarország, azon belül Tokaj-Hegyalja egyik legdinamikusabban fejlődő rendezvényét.

Sztárvendég az OTTAWAN

Évről évre növekszik a rendezvény, így a szervezők próbálnak elmenni kulturális irányba is. A Monoki Babfesztivál többnyire a hazai előadókról szólt, így a tavalyi évtől úgy gondolták, hogy az előadók körét kibővítik külföldi előadókkal is. 2016-ban Boney M. élő show-t varázsoltak a rendezők a fesztiválszínpadra, idén a tervek szerint több hazai kiválóság mellett a világhírű OTTAWAN együttes vállalja a nézőközönség szórakoztatását szombaton, a főnapon. Pénteken Zoltán Erika egy eredeti retró show-val és az idén Fonogram Magyar Zenei Díjat kapott Rakonczai Imre is színpadra áll majd Monokon. Az EDDA Művek a hamisítatlan koncerthangulatért lesz felelős vasárnap este, őket előzi meg Vastag Csaba és Tóth Vera produkciója.

Napközbeni programokban sem lesz hiány. A rendezők nemcsak a térségben, de országos szinten is kiemelkedő, még az eddigieknél is magasabb színvonalat szeretnének megjelentetni a településre látogató vendégek minél tartalmasabb szórakoztatására. A fesztiválon kizárólag kézműves termékek, ételek és dísztárgyak kapnak helyet. A hagyományok megismerését segítendő a kovácsműhely, kádárműhely, vizsolyi nyomda és számos népi foglalkozást bemutató kézművesek megjelenése is. Jelen lesz kosárfonó, tekenővájó, fazekas, gyékényfonó, hímző, fafaragó, szalmafonó, bútorfestő népi iparművész is a rendezvényen.

