Nem sokáig maradt üresen a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatának kispadja. A dél-borsodi együttestől december 22-én távozott a korábbi szakvezető, Pintér Attila (az NB II-es bajnokság listavezetőjéhez, a felcsúti Puskás AFC-hez), aki pár nap híján egy évet töltött el a csapatnál, és ez alatt az NB II-ből az élvonalba vezette a gárdát, az őszi szezon végére pedig az NB I 5. helyére vitte fel a kék-sárgákat. Őt váltja Sivic Tomislav, akivel két és fél éves, 2019. június 30-ig szóló szerződést kötött kedden a Mezőkövesd Zsóry FC.

A szakember aligha szorul bemutatásra, hiszen azt követően, hogy a Kecskeméti TE gárdájával 2011-ben Magyar Kupát nyert, 2013 júniusától 2015 áprilisáig a DVTK NB I-es együttesének szakvezetője volt, és ezen időszak alatt Liga-kupát nyert a piros-fehér együttes, valamint Magyar Kupa döntőt játszott, és bár ez utóbbi finálét 11-esekkel elvesztette, mégis az Európa Ligában szerepelhetett – mivel a kupagyőztes Újpest FC kitiltás miatt nem indulhatott a nemzetközi porondon.

Sivic Tomislav edzői pályafutása során volt a szerb U17-es, U19-es és U21-es válogatott szövetségi edzője. Utóbbi korosztálynak volt a szakvezetője egészen keddig, ám néhány héttel azok után, hogy a csapatát kijuttatta a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, szerződésének felbontását kérte a Szerb Labdarúgó Szövetségtől.

Középpályás volt

Meglepő döntését, arra a felvetésünkre, hogy ez váratlan lépés volt, hiszen az edzők többsége egy világversenyre való kijutás után csak ritkán „engedi el” a csapatát, a következőkkel kommentálta a kövesdiek új szakvezetője:

– Labdarúgóként középpályás voltam, és mindig a váratlan megoldásokat kerestem, amivel előre lehet jutni. Komolyra fordítva: vannak olyan pillanatok az életben, amikor nehéz döntési helyzetbe kerülnek az emberek, különösen igaz ez a labdarúgóedzőkre, hiszen mi az átlagemberekhez képest többször érkezünk válaszúthoz. Nem volt könnyű eldönteni most, hogy merre induljak tovább, és vannak olyan privát okok, ami miatt ezeket a mostani döntéseket meghoztam. De hogy mik ezek, arról hiába is kérdez, mert nem fogok róla beszélni.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szerb és a magyar labdarúgás között „ingázó” edző szakmailag vonzóbbnak tartja-e az itteni körülményeket, esetleg ez is szerepet játszott-e a döntésében.

– A szerb és a magyar labdarúgás között léteznek különbségek, az egyik oldalon is van plusz és mínusz is, és a másikon is, attól függően, hogy honnan közelítünk a kérdéshez. Lehetne erről akár órákat is beszélni, de gondolom elsősorban most nem erre kíváncsi – felelte Sivic Tomislav, aki arra a kérdésre, hogy Mezőkövesden mikor lát munkához, így válaszolt: – Már elkezdődött a munka, össze kell állítani a felkészülés programját, és ezen a téren elég sok a tennivaló. A játékosokkal január 5-én lesz az első találkozás, felméréssel kezdünk, a tényleges munka a pályán pedig január 9-én indul, ekkor tartjuk az első tréninget.

Az elvárásokról

A szakvezetőtől azt is megkérdeztük, hogy milyen elvárásokat fogalmaztak meg számára a szerződése aláírása előtt a kövesdi klub vezetői.

– Az számomra érdekes volt, hogy két és fél éves szerződést kínáltak, ami azt üzeni, hogy bíznak bennem, és hosszú távon számolnak velem – mondta Sivic Tomislav. – Ezzel a kontraktussal lehetőséget kapok arra, hogy stabil NB I-es csapatot csináljunk, és ennek érdekében a saját belátásom szerint formálhatom az együttest. Viszonylag sokat tudok a gárdáról, és őszintén szólva nem gondoltam volna, hogy egyszer még Pintér Attilát dicsérni fogom, de meg kell jegyezzem: kiváló munkát végzett, ezúton is gratulálok neki.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen változások várhatók a Kövesd keretében a tavaszi szezon előtt, illetve hogy a játékosállomány tekintetében marad-e a klubnál az a modell, amelyet Pintér Attila honosított meg, vagyis hogy a vezetőedzőnek nincs szakmai felettese, a játékosokat ő hozza, és ő is küldi el, vagy Csipkerózsika álmából feléled a klubnál mai napig szakmai igazgatóként számon tartott Tóth László, és ő is besegít majd a munkába.

– A csapatért én felelek, azt beszéltük meg, hogy amolyan team-menedzser leszek – válaszolta Sivic Tomislav. – Vannak gazdasági kérdések, mint például az, hogy a jelenlegi 27 fős keret létszámát szűkíteni kell 20 mezőnyjátékosra és 3 kapusra, de hogy ki távozik és ki érkezik, annak eldöntése hozzám tartozik majd.

Arra a felvetésünkre, hogy a kieső hely és a bajnoki aranyat érő pozíció között éppen félúton lévő Mezőkövesd mihez lehet közelebb a tavasz végére, hiszen az élen álló Videotontól is éppúgy 7 pontra vannak, mint a még kieső MTK-tól, Sivic Tomislav így felelt:

– Nem látom a tavasz végét, az messze van, nekünk most a jó felkészülésre kell koncentrálnunk, és az első tétmeccsre, ami a Gyirmót elleni kupacsata első felvonása. Aztán pedig a következő mérkőzésre, arra, hogy minden találkozónkon a maximumot nyújtsuk és olyan eredményesek legyünk, amilyenek csak lehetünk.

A DVTK-ról

Arra a kérdésünkre, hogy tudja-e, hogy mi következik a Gyir­mót elleni kupameccs után, hogy melyik együttes ellen játsszák 2017-ben az első bajnokijukat, így felelt a Kövesd új szakvezetője:

– Ugye nem komolyan kérdezi? Persze, hogy tudom. Remélem telt ház lesz, és jó meccset játszunk a DVTK ellen. Én már most nagyon várom ezt a mérkőzést, a találkozást, igaz, hogy most ellenfélként történik ez, de a futballban ez előfordulhat, és most így lesz, mert az élet így hozta. Bennem nincs ellen­érzés, remélem a diósgyőri szurkolókban sincs, és alakuljon bárhogy is a meccs, szülessen bármilyen eredmény, egyvalami biztos, mégpedig az, hogy nem fogom a zakómat pörgetni.

Berecz Csaba

