Nem volt kérdés, döntős a Vegyész

A legfontosabb cél – a biztos döntőbe jutás – vezérelte a Vegyész játékosait a Pénzügyőr elleni párharc harmadik felvonásán, a férfi röplabda NB I rájátszásában, az elődöntő három nyert ­meccsig tartó újabb csatájában.

A barcikaiak kellően feltüzelve vágtak neki a hazai összecsapásnak. Az első pont ugyan a vendégé volt, ezután viszont zsinórban négyet termeltek a sárga-kékek. Az elején megszerzett előny pedig kellő alapot nyújtott a folytatásra. Szabó D. rendre megtalálta a rést a vendégek sánca mellett, a pontos ütések szépen vitték előre a borsodi együttest. Mészárosék magas hőfokon pörögtek, ugyanezt viszont nem lehetett elmondani a vendégekről. Weczera Csaba 11–6-nál hívta össze a játékosait. A Barcikát viszont ez sem zökkentette ki a komfortzónájából, a fővárosiak csupán egy-két „ajándékponttal” tudtak zárkózni, de a megnyugtató különbség így is megmaradt. Egészen 18–18-ig, amikor egy nehezebb időszakot éltek meg Oravec tanítványai. A lendületbe jött Pénzügyőr két ponttal meglépett, így 18–20-nál ők várhatták nyugodtabban a játszma hajráját. A feszült végjátékban vesztett helyzetből fordított a Vegyész, ami lélektanilag is fontos volt. 23–23-nál Szabó D. blokkja volt a kulcspillanat, amit meg is lovagoltak a hazaiak.

Rákapcsoltak

A szoros végjátéktól, ha nem is ijedtek meg a hazaiak, de a folytatásban nem akartak hasonlóan kellemetlen, ­kétesélyes szituációba kerülni. Ennek megfelelően alaposan „megnyomták” a második játszmát. A lendületes támadásokkal, jó blokkokkal, és Szabó nyitásaival nem tudtak mit kezdeni a Pénzügyőr játékosai. 7–2-nél hiába kértek időt, a sárga-kékeket nem tudták lefékezni. Egyre nyílt az olló a felek között, ebben a szakaszban óriási különbség mutatkozott a csapatok között. 10–2-t követően, ­hosszú idő után szerzett pontot a vendégcsapat. A meccs képe azonban nem változott meg, Szabó D.-ék nagy kedvvel, jól röplabdáztak, a győzelem megszerzése mellett arra is jutott energia, hogy a közönség kiszolgálására is odafigyeljenek. 14–6-nál Weczera edző még egy kísérletet tett, hogy csapatával megtalálja a helyes irányt, ám innen már nem volt visszaút. A Barcika lényegesen jobban röplabdázott ebben a szettben, és nagy különbséggel, megérdemelten húzta be a második részsikert.

Sima volt

Ekkor már csak az utolsó lépés volt hátra a fináléba vezető úton. Páez ászokkal nyitott, a Vegyész kikövezte magának az útját. A 6–0-s alapra lehetett építeni, mert érezhető volt, hogy a Pénzügyőrben ezen az estén nincs több. Egymás után jöttek a hazai pontok, a Pénzügyőr nem tudott felállni. A borsodi csapat hozta a kötelezőt, így két esztendő szünet után, ismét bejutott a magyar bajnokság döntőjébe. A három elődöntős találkozó alapján teljesen megérdemelten. A sárga-kékek ellenfélre várnak a döntőben, a Kecskemét vagy a Kaposvár lesz az újabb rivális.

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE 3:0 (23, 15, 13)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Bodrogi L., Csizmarik J.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Szabó D., Blázsovics, Banai, Juhász P., Mészáros D. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Milev, Toronyai, Gebhardt N. Edző: Daniel Oravec.

Pénzügyőr SE: Kecskeméti, Szalai Sz., Rása, Rozgonyi, Kiss D., Kovács S. Csere: Monoogian (liberó), Jánossy, Gallo, Takács, Bokor. Edző: Weczera Csaba.

Daniel Oravec: – Jól kezdtünk, a Pénzügyőr azonban szorossá tette a nyitójátszmát. A második és a harmadik szettben viszont már egyértelműen jobbak voltunk. Gratulálok a fiúknak, de a legnagyobb feladat még előttünk áll.

Weczera Csaba: – Az első szettben volt tartásunk, akkor szorossá tudtuk tenni a meccset. A folytatásban viszont már nem, a Barcika jobb csapat. Gratulálunk nekik a döntőbe jutáshoz. Nekünk ez a csata jó felkészülés volt a bronzmérkőzéshez.

Az egyik fél három győzelméig tartó elődöntő végeredménye: 3-0, a VRCK javára.

