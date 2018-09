Nem volt idő a pánikra, levezette hát a szülést

Fülöp Fanni mentő­ápoló ezen a nyáron állt szolgálatba a miskolci mentés­irányításnál, és máris olyan helyzetet kellett megoldania, ami még egy tapasztalt szakembernek is a dicsőségére vált volna: telefonon segítette egy szülés levezetését. Az egyik megyénkbeli településről bejelentés érkezett a mentőkhöz a napokban, hogy egy kismamánál beindult a szülés, és már a baba hajas fejbőre is látszik. Fanni azonnal mentőegységet küldött a helyszínre, de tudta, hogy a segítség nem érkezik meg időben, ezért telefonon kezdte el a szülés levezetésének segítését.

Megpróbált nyugodt maradni

– A kismama körül segédkező rokonok nagyon megijedtek, rémülten adogatták egymásnak a telefont, nagy volt a hangzavar, nem tudták, mi lesz most – idézi fel a történteket a mindössze 21 éves mentőápoló. – Én megpróbáltam nyugodt maradni, és érthetően, pontosan elmagyarázni nekik, hogy mi a teendő. Például a fej születésével és a gát védelmével kapcsolatos feladatokat, azt a módszert, amit mi alkalmazunk. Azt is elmondtam, hogy nem szabad a baba fejét húzogatni, csak óvatosan meg kell tartani, hogy ne lógjon. Elmagyaráztam, hogy a baba forogni fog, amit hagyni kell. Aztán ha megszületett, töröljék meg az orrát és a száját, figyeljék, hogy rendesen sír-e. Majd takarják be, hiszen a kihűlés ellen meg kell védeni a picit, és tegyék az édesanya mellkasára. A baba megszületése után nem sokkal ért ki a helyszínre a mentő – meséli Fanni a nem mindennapi esetet.

Hozzáfűzi: ő maga nem esett pánikba, próbálta maga elé idézni, mit tanult az iskolában a szülés levezetéséről. Ilyen esete még nem volt, de újraélesztést már segített telefonon. Az MSzC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumban végzett mentőápoló szakon.

– Nagyon szeretem a munkámat, már a középiskolai gyakorlatok alatt is tetszett ez a felelősségteljes feladat. Kerültem már éles helyzetbe gyakorlat alatt újraélesztéskor, de ott nem egyedül voltam, így a felelősség is kisebbnek tűnt. A kismama rokonai megköszönték a segítségemet, rendkívül hálásak voltak. A kismamát és a babát stabil állapotban szállították a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórházba – zárja a történetet Fanni.

Úgy tudjuk, az eset Megy­aszón történt, az otthon született baba pedig kisfiú.

Túlórában

Az egyik rádiócsatorna műsorában vetődött föl: olykor azért érnek későn a helyszínre a mentők, mert például a megyénkbeli szakembereknek és kocsiknak a fővárosban és Pest megyében is szolgálatot kell teljesíteniük.

Ezzel kapcsolatban Lakatos Szilárdné, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa hangsúlyozta: megyénkben minden időben ugyanannyi kocsi és szak­ember látja el a szolgálatot. Az igaz, hogy besegítenek a központi magyarországi régiónak, mert ott sokkal több az esetszám, mint nálunk, de ezt a bajtársak túlórában és önszántukból végzik. Ez a kedvező bérezés miatt éri meg nekik.

– Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne lenne állandóan megfelelő számú esetkocsi és szakember a megyében – jelezte Lakatos Szilárdné.

Hozzátette: ma már minden hívás a 112-höz fut be. A segélyhívó munkatársai rögzítik a bejelentő nevét, a helyszínt és a problémát.

Ez nem tarthat tovább egy percnél. A 112 miatt tehát nem hosszabbodik meg jelentősen a mentők kiérkezésének ideje, mondta a szóvivő.

Hegyi Erika

Ha közel a mentőállomás

Megyénkben a következő településeken található mentőállomás: Putnok, Edelény, Encs, Gönc, Izsófalva, Kazincbarcika, Mezőcsát, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Ricse, Sajószentpéter, Sátoraljaújhely, Szendrő, Szerencs, Szikszó, Tiszalúc, Tiszaújváros, Tokaj, Hídvégardó.

A nagyobb településeken és ahol van mentőállomás, 3-5 perc alatt ér oda a mentőkocsi a beteghez. Sok helyen viszont többet kell várni rá, ami egy szívroham esetén akár végzetes lehet. Hazánkban összesen 898 olyan település van, amelynek lakói nem számíthatnak 15 percen belül orvosi segítségre.

