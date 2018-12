Nem vitte haza a mentő, így megpróbált kirabolni egy nőt a miskolci kórházban

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi december 27-én az otthonában elvágta a kezét, és a sérülés miatt őt az Országos Mentőszolgálat a megyei kórházba szállította be. Miután a sürgősségi betegellátás során a kezét bekötözték, őt otthonába bocsátották el, azonban mentőt nem biztosítottak számára. Mivel a gyanúsítottnál nem volt pénz, több mentőst is megkért, hogy vigye őt Tállyára, azonban mindenki visszautasította. Ekkor a férfi a kórház területén sétálva észrevett egy szakambulancia előtti parkolóban az autója hátsó ülésére pakoló nőt, akihez odalépett és hátulról egyik kezével befogta a száját, a másikkal pedig a nyakát szorította meg.

A sértett védekezett, részben kiszabadult a gyanúsított fogásából, aki erre többször ököllel arcon ütötte, közben pénzt követelt tőle: „add ide a pénzt!” felszólítással. A nő továbbra is ellenállt, sikerült segítségért kiabálnia, ekkor a gyanúsított már menekülni próbált, azonban a sértett segítségére siető személyek a helyszín közelében feltartóztatták és visszatartották a rendőrség kiérkezéséig.

A gyanúsítottal szemben rablás kísérlete miatt indult eljárás. Bűnösségének megállapítása esetén 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A kiszabható büntetés mértékére figyelemmel feltehető, hogy a férfi megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől, ezért a bíróság enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására nem látott lehetőséget, a gyanúsítottat letartóztatta. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

ÉM

