Nem vette be a gyógyszereit, ezért gyilkolt Kenézlőn – állítja a férfi

Életfogytig tartó szabadságvesztést kért az ügyészség arra a férfira, aki tavaly februárban megölte élettársát és annak nővérét Kenézlőn.

Akácfa karóval

Az előkészítő tárgyaláson dr. Jogg Zsolt ügyész felidézte, a most 51 éves férfi 53 éves élettársával annak nővéréhez költöztek 2018. január végén. Február 12-én azonban vita támadt, az élettárs azt mondta, már nem akar tőle semmit, költözzön el. Ekkor dulakodás kezdődött a nők és a férfi között, utóbbi egy akácfa karóval testszerte, de főként fejükön ütötte a nővéreket, akik olyan súlyos agyi sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen belehaltak. Az élettárs élete időben érkező orvosi segítséggel talán megmenthető lett volna, de koponyatörést szenvedett nővéréé nem. Mindketten az átlagost meghaladó szenvedés után hunytak el.

A férfi átöltözött, cipőjét elégette, majd Pélyre, később Tiszaburára utazott. Testvére tett bejelentést a gyilkosságról. Az ügyészség a különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés beismerése esetén életfogytig tartó fegyházbüntetést kért a férfira, aki feltételesen 25 év múlva kerülhetett volna szabadlábra.

T. István nem fogadta el a büntetést, s új vallomást tett a bíróságon. Ebben azt fejtette ki, tette elkövetése idején nem volt beszámítható. Gyermekkora óta epilepsziás, de csak fiatal felnőttkora óta kap gyógyszereket, le is százalékolták emiatt, s többször volt pszichiátrián. A vádlott állításait alátámasztandó beszámolt arról is, hogy a börtönben is voltak hasonló agresszív rohamai, ott is nagy mennyiségű gyógyszert kapott. A cselekmény idején naponta 12 szem 1 milligrammos Frontint kellett volna bevennie. Abban az időben viszont nem volt pénze kiváltani gyógyszerét, így hetekig nem is szedte azt. Állítása szerint a gyilkosság reggelén boltba ment, s mikor hazaért, a nők veszekedtek, élettársa nővére ugyanis lopásra akarta őt kényszeríteni, társa viszont ezt nem akarta hagyni, s ő sem akart börtönbe kerülni.

Otthagyta a holttesteket

A vita tettlegessé fajult, az említett karóval és sodrófával kézben veszekedtek, ő pedig szét akarta őket választani. Élettársa nővére azonban a sodrófával fejen vágta, ezután viszont ő esett neki a nőnek, miközben élettársa a nővére védelmére kelt. Valamelyiküktől elvette az eszközt és azzal ütötte őket.

Amikor tettét elkövette, rosszul lett, a konyhában leült, majd visszament a fürdőszobába, megnézte, élnek-e a nők, s mikor látta, hogy nem lélegeznek, próbálta őket újraéleszteni, de nem sikerült. Néhány órán keresztül nézte őket, majd kívülről lelakatolta a lakásajtót és elutazott lányához Pélyre. Neki nem mondta el, mi történt, másnap fiához Tiszaburára utazott, de ott sem számolt be tettéről. Csak akkor árulta el fiának, mi történt, miután kiengedték a debreceni kórházból, ahol több napig a pszichiátrián kezelték.

A fia felhívta a rendőröket, de nem hittek neki. Ekkor elmentek a férfi testvéréhez, neki is beszámolt a gyilkosságról, ő azt javasolta, adja föl magát, s ő is szólt a rendőröknek. Neki már hittek, s el is vitték a férfit. A gyilkosságról és az elkövetőről tudomást szereztek az áldozatok hozzátartozói is, akik meg is fenyegették.

Szakértői véleményt kértek

A vádlott sajnálatát fejezte ki amiatt, amit elkövetett, bocsánatot kért a hozzátartozóktól, s azt mondta, nem volt abban az állapotban, hogy tudott volna arról, mit tesz. Ügyvédjével együtt kérte új igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény elkészítését, s háziorvosi kórtörténeti adatainak beszerzését is. Ezt támogatta az ügyész is – aki kifejtette, a vádlottnak 2017 decemberében a sátoraljaújhelyi pszichiátrián más gyógyszereket is fölírtak, ráadásul nem akkora frontin-mennyiséget –, megjegyezve, hogy a szakértők meghallgatására is szükség lesz az eljárás során. Az ügyben márciusra tűzik ki az első tárgyalást.

Tóth Balázs

Nem vette be gyógyszereit, ezért gyilkolt a kenézlői férfi Miskolc, Kenézlő - Egy évvel ezelőtt élettársát és annak nővérét is megölte egy férfi Kenézlőn. A bíróságon bocsánatot kért tettéért, de szerinte nem volt beszámítható állapotban. Életfogytig tartó szabadságvesztést kért az ügyészség annak a férfinak, aki tavaly februárban megölte élettársát és a... Tovább a cikkhez

Életfogytiglant is kaphat a kenézlői gyilkos Miskolc, Kenézlő - Előzetes letartóztatásban a kettős emberölés gyanúsítottja. Hétfőn előzetes letartóztatásba helyezte a Miskolci Járásbíróság azt a férfit, aki – a gyanú szerint – Kenézlőn élettársát és annak testvérét bántalmazta olyan súlyoson, hogy belehaltak a sérülésekbe. Egy fadarabbal s... Tovább a cikkhez

Kettős emberölés Kenézlőn: Megölte élettársát és annak testvérét Kenézlő - A rendőrök a bejelentést követően azonnal elfogták azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint megölt két asszonyt Kenézlőn. Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA