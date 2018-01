„Nem vállalják a napi 8 óra kemény munkát és a három műszakot sem”

Kisebb településeken kerestük a kérdésre a választ, hiszen ott a polgármesterek minden embert személyesen ismernek, így a választ is tudhatják.

Nemrég írtunk arról, hogy manapság, aki akar, dolgozhat, hiszen a betanított munkástól a mérnökig mindenkit keresnek a megyénkbe települő vállalatok.

Elsőként hejőpapi polgármesterét, Miskolci Tibort kérdeztük, akitől megtudtuk: jelenleg közel 100 közfoglalkoztatott dolgozik a településen, de márciustól csak 60–70 főre adták be az igényt. Ennek az az oka, hogy tavasztól őszig sok ember választotta a közmunka helyett a szezo­nális munkát, így az igényelt létszámot nehéz volt tartani ebben az időszakban.

– Természetesen helyeslem, ha az emberek valódi munkahelyen dolgoznak. A mi térségünkben a mezőgazdaságban vagy az építőiparban tudnak elhelyezkedni. Ősz végén azonban elfogy a munka, az emberek ismét visszajönnének a közfoglalkoztatásba – mondja a polgármester. Hozzáteszi: igaz, hogy Miskolcon és Tiszaújvárosban a gyárak is várnák a munkaerőt, de sokan még 8 általánossal sem rendelkeznek, így még betanított munkára sem veszik fel őket. Másoknál pedig az a probléma, hogy nem vállalják a szigorú munkarendet: 6–14-ig, 14–22-ig vagy éjszaka dolgozni nem egyszerű, főleg, ha sok gyermekes családról van szó. Ha ezek az emberek el is helyezkednek, rövid időn belül otthagyják a munkahelyüket – sorolja Miskolci Tibor.

Kedvező jelenségről is beszámol azért: a közmunka­programjuk 140 főről indult, tehát azóta sok ember el tudott helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Ez annak is köszönhető, hogy a közmunkában dolgozók részt vettek a foglalkoztatási főosztály által indított tanfolyamokon.

– A közfoglalkoztatásban is próbálunk olyan programokat indítani és végigvinni, ami által az emberek szakmai tapasztalatot szereznek akár a mezőgazdaságban, akár az építőiparban, így nagyobb lesz az esélyük arra, hogy valódi munkát találjanak – fűzte hozzá a település vezetője.

Hernádszurdokon Hanyánszki György polgármesternél érdeklődtünk, aki elmondta: jelenleg 12 közfoglalkoztatottja van a településnek. Valódi munkahely is lenne, a szlovákiai kenyheci ipari parkban és Kassán is várják a munkavállalókat. Juttatásokkal együtt az emberek megkereshetnének nettó 180 ezer forintot. Az utazásra sem kell költeni, mert autó viszi a határ menti településekről a dolgozókat a szlovákiai gyárakba. Van, aki már ott dolgozik, és ő próbálja a többieket ösztönözni, de nem mindenkit lehet. A polgármester úgy fogalmaz: a közmunka rugalmas, nem kell túl korán kelni, napközben el lehet intézni a bevásárlást is, és a munka sem megterhelő.

Hidasnémetiben közel 100 közmunkás dolgozik jelenleg, de ennél kevesebbet igényelt Becse Csaba polgármester márciustól. Azt még nem tudja, mennyire kapnak engedélyt.

– A hidasnémetiek közül 5–10 ember dolgozik Szlovákiában, de a fiatalok közül többen elmentek Németországba és Hollandiába. A közmunkások elhelyezkedését az nehezíti, hogy alacsony az iskolai végzettségük, és sok közöttük az asszony, akiket nehéz fizikai munkára nem vesznek föl. Több ember pedig azért nem megy el valódi munkahelyre, mert nem vállalja a napi 8 óra kemény munkát. Aztán vannak olyanok is, akik már idősek vagy alkoholproblémákkal küzdenek, ők szintén nem állnák meg a helyüket a munkahelyen – sorolta a polgármester.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2017 júniusában 37 ezer 67 álláskereső volt, köztük nagy számban voltak jelen az alacsony iskolai végzettségűek, több mint 20 ezer fő volt legfeljebb általános iskolai végzettségű, legtöbben betanított munkát végeztek korábban. Az álláskeresők döntő többsége tartósan munkanélküli, nagy részük szakképzetlen vagy még 8 általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik. Ezen személyek aránya jóval nagyobb a környezet-egészségügyi szempontból rossz helyzetű lakóterületeken.

Mivel a szegregátumok általában perifériás részeken találhatók, sok esetben problémát jelent az esetleges munkahelyekhez történő hozzáférés is. Az itt élők sokszor nincsenek tisztában a munkakereséshez szükséges információkkal és a munkahelyen való foglalkoztatás feltételeivel sem – olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2021 című dokumentumban.

– Hegyi Erika –

