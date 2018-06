Nem úgy közlekedünk, ahogyan kellene…

Gyakran tűnik úgy, hogy a körforgalmakba való besorolás megoldhatatlan vagy leg­alábbis nagyon nehézkes feladat elé állítja az autósokat. Ez különösen tetten érhető a 37-es úton a Miskolc felé haladó oldalon, az arnóti és a kifelé haladó oldalon, az ongai körforgalom előtt.

Talán nem véletlen, hogy éppen erre a két helyre került ki tábla, amely arra figyelmezteti a külső sávban haladókat, hogy segítsék a belsőben érkező autósok besorolását. Gyakran figyelhető meg ugyanis, hogy az autósok csak a külső sávot használják a jobbra tarts elve és amiatt, mert ez a sáv csatlakozik a körforgalomba és a másik „fogy el”. Ilyenkor felgyűlik a sor, amit egy-egy autós lerajtol a belsőben, majd befurakodik, mert nem nagyon akarják beengedni.

Ahogy az is előfordul, hogy egy-egy autó beáll a belső sávba, hogy ne tudjanak ott sort előzni a szemfülesek. Előfordul az is, hogy mindkét sávot használják az autósok, de ilyenkor is gondok akadnak a besorolásnál.

Jól tudja ezt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend­őr-főkapitányság Közlekedésrendészeti osztálya is, amely a sárga, besorolás segítésére felhívó táblákat kihelyezte. No és amelynek vezetője, Pitkó László alezredes azt mondja, a KRESZ-t sem megfelelően használják az autósok, és a türelem, odafigyelés is hiányzik.

– Ebben a helyzetben a párhuzamos közlekedés szabályai érvényesülnek, tehát mind a két sávot használhatják az autósok, és használniuk is kellene, majd a szűkületnél a cipzár-elvet használva a két sávból felváltva besorolva, ütemesen haladni. Ez jelentősen gyorsítaná a haladást is, ami az autósoknak is jó lenne – hívja fel a figyelmet az osztályvezető.

Éppen ezért a belső sávba beálló „önkéntes rendőrök” is törvényt sértenek, sőt akár a közúti veszélyeztetés is megállhatja a helyét az esetükben.

– A kollégák rendszeresen kint vannak az arnóti körforgalomnál csúcsidőben, hogy segítsék a haladást a felgyűlt sorok miatt. Az emberek sietnek, egymás segítése elmarad, pedig egy kis odafigyeléssel, egymás beengedésével sokkal dinamikusabban haladhatna a forgalom – tette hozzá Pitkó László.

