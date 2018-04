Nem tudni, mi lett az aggteleki vendégmedvékkel

Április elején írtunk arról, hogy Aggtelek környékén az ott élők egy anyamedvét és egy bocsot láttak, Jósvafő közelében pedig utóbbit le is videózta valaki. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának vezetőjétől, Rózsa Sándortól érdeklődtünk, mi történt azóta a medvével vagy medvékkel. A szakember lapunknak elmondta: bár a nemzeti parkban több kamerát is kihelyeztek, de a medvék azóta nem bukkantak föl. A bocs lábnyomát azonban megtalálták Jósvafő környékén, ahol a videofelvétel is készült. Más hír azonban nincs róla, csak farkasok nyomára bukkantak a természetvédelmi őrszolgálat munkatársai.

Visszamentek?

– Ha a bocs az anyja nélkül, egyedül kóborolt, akkor csekély esélye maradt a túlélésre, hiszen potenciális farkas­eledel is lehetett. Egy ekkora medvét a farkasok meg tudnak fogni. De az is megtörténhetett, hogy az anyjával visszament Szlovákia területére. Számukra 10–20 kilométer nem nagy távolság, hiszen egy anyaállat a bocsával 40–50 négyzetkilométeres területet is bejárhat – mondta Rózsa Sándor.

Két évvel ezelőtt egy Lengyelországból érkezett és Rudabánya környékén kóborló hím medve tartotta lázban Észak-Magyarországot, akkor az az állat visszacammogott hazájába.

