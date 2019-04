Nem tudni még, hogy mi lesz a sorsa a Dr. Ámbédkar-iskolának

Egyelőre nem tudni, mi lesz a Dr. Ámbédkar-iskolával. Az elmúlt héten attól volt hangos a sajtó, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma javaslatot tett arra, hogy 2019 szeptemberétől államosítja az intézményt. Az iskolát 2007-ben alapította Sajókazán a Dzsaj Bhím Közösség. Az alapítók a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok oktatására tették fel az életüket. Kezdetben az volt a cél, hogy a diákok elvégezzék az általános iskola 8. osztályát, de évek óta már azon dolgoznak a pedagógusok, hogy a többségében roma fiatalokat eljuttassák az érettségiig. Az iskolának a megyében több településen is volt telephelye, de ma már csak Miskolcon folyik az oktatás a tanulók létszámának csökkenése miatt. A sajókazai iskolaépület is három éve üresen áll. Jelenleg 80 diákjuk van, az évek során több mint 100 fiatal tett sikeres érettségi vizsgát, néhányan a felsőoktatásba is bejutottak.

A tanulók között nemes versenyszellem alakult ki, többen szeretnének diplomát.” Váradi Gábor

Mi az igazság?

Az egyik hetilap szerint az oktatási tárca megvonná a nemzetközi hírű gimnáziumtól azt a plusztámogatást, amit az iskola eddig az előző miniszterrel, Balog Zoltánnal kötött külön megállapodás alapján élvezett. Ez a lépés azonban lehetetlenné tenné az intézmény fenntartását.

Az Emmi álhírnek nevezi a finanszírozásról szóló információkat. Mint írják, a szaktárca mentette meg az azonnali bezárástól a nem állami fenntartású, buddhista közösség által megalapított Dr. Ámbédkar-gimnáziumot, úgy, hogy azonnali, előrehozott támogatásban részesítette, és a tanév sikeres lezárása érdekében a hatályos köznevelési szerződés összegén felül további 23,5 millió forint támogatást biztosított az intézménynek. A tárca nyitott arra, hogy állami fenntartásba vétellel garantálja az iskola további működését, ezt azonban csak az intézmény jelenlegi fenntartójának kérésére teheti meg. A minisztérium azt állítja, a jogszabály alapján járó finanszírozáson felül az intézményfenntartó jelentős, további állami támogatást kapott csakúgy, mint minden magánintézmény.

Tárgyalnak

Az ügyről az iskola igazgatóját, Derdák Tibort kérdeztük. Ő egyébként a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végzett munkájáért 2010-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült, 2014-ben pedig Prima Primissima Díjra jelölték. 2016-ban film készült az iskolában folyó munkáról. Az igazgató azt mondta lapunknak, jelenleg tárgyalások folynak az iskola és a minisztérium között, ezért egyelőre nem szeretne nyilatkozni.

Váradi Gábor, a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendszeresen tart edzéseket a Dr. Ámbédkar-iskolában. Úgy fogalmazott, kevés olyan roma fiatalokat nevelő iskolában járt, ahol a tanulók között nemes versenyszellem alakult ki. Azon versengenek, hogy kinek van jobb osztályzata egyes tantárgyakból. Már a 9–10.-esek is komoly célokat fogalmaznak meg, többen szeretnének diplomát szerezni. A fiatalokat speciális módszerekkel oktatják és nevelik, nagyon sok odafigyelést és pluszt kapnak, és kiváló kapcsolat van a diákok és a tanárok között. A pedagógusok ismerik a tanulók minden búját-baját, családi problémáit. Egy állami iskolában ez nehezen lenne elképzelhető, hiszen ott nincs idő és kapacitás az egyéni foglalkozásokra, sorolta Váradi Gábor.

Hegyi Erika

