Alacsonyan szálló helikopter Miskolc belvárosa felett

A gépet fotóriporterünk örökítette meg a Kossuth utcában lett figyelmes a láthatóan alacsonyan szálló légi járműre (képünkön).

Ungvári Arnold olvasóink informált bennünket arról, hogy az ominózus helikopter egy Aérospatiale AS355 típusú, kéthajtóműves, francia gyártmányú gép. Lajstromjele HA-TWN. Egy budaörsi helikopterekkel foglalkozó cég tulajdona. Végeznek személyszállítást, sétarepülést, légi fotózást, szerepelt már Magyarországon forgatott amerikai filmekben is. A miskolci reptéren is megfordult már tankolás céljából, valamint a Csillagpont tetőleszállóján is, szervszállítás miatt. Azt, hogy most miért szállt alacsonyan a belváros felett, és hogy most milyen céllal érkezett, valószínűleg csak a pilóta és az érintett cég tudná megmondani.

SZB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA