Nem tornádó, csak egy szelíd tuba

Felhőtölcsért láttak olvasóink csütörtökön este Miskolc környékén. Volt, aki fotót is küldött a jelenségről, mások pedig arról számoltak be, hogy félnek, hiszen tudják, hogy a tornádók hatalmas károkat tudnak okozni.

Allaga Tamást, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusát kérdeztük, kell-e félnünk a hasonló jelenségektől. Mint mondta, a csütörtökön észlelt felhőtölcsér úgynevezett tuba volt, ami abban különbözik a tornádótól, hogy nem ér le a földig. Ezért nem is tud olyan károkat okozni, mint a tornádó.

Jelezte: a Kárpát-medencében nem jellemző a tubák és a tornádók kialakulása, de azért nyári időszakban néha előfordul. Évente 10 körül van a számuk. Ezek erőssége persze a amerikai tornádókhoz képest elenyésző. Nálunk komoly károkat nem okoznak, de ha lakott terület fölött alakulnak ki, akkor a háztetőket azért megbonthatja.

Nem volt veszélyes

Allaga Tamás elmondta azt is, a csütörtökön, megyénkben észlelt tuba kialakulásához az járulhatott hozzá, hogy abban az időben különböző irányból fújtak a szelek. Miskolctól nyugatra északi irányból fújt, attól keletre viszont déli irányból. Ilyen helyzetekben, ha zivatarok is kialakulnak, azon belül kisebb forgószelek is létrejöhetnek.

– Amikor ilyen módon keletkezik a tuba vagy a tornádó, mindig szelídebb, mint amikor szupercellákhoz kötődve születik. Ez inkább szemet gyönyörködtető volt, de nem veszélyes, fogalmazott a meteorológus.

Hozzátette: a csütörtöki tuba nem sokat haladt, egy keveset délnyugatról északkeletre mozgott. Egyébként Sály és Kisgyőr felett pattant ki, nagyobb települést nem érintett.

