Nem szívesen látnák régi lakótársaikat Kazincbarcikán

Csak azokat segíti az önkormányzat bérlakással a jövőben, akik betartják az együttélés szabályait – néhány hete nyilatkozott erről az Észak-Magyarországnak Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere.

A városvezető akkor azt mondta: olyan embereken szeretnének segíteni, akiket mi is elfogadnánk szomszédnak. Nekik a város más területein biztosítanának másik bérlakást, míg ahogy Szitka Péter leszögezte: sajnos olyanok is vannak, akikkel nem tudnak a jövőben együttműködni.

Megszűnt a szemetelés, hangoskodás, tisztább lett a környék” Balázs Attila

Cikkünk megjelenését követően keresett fel minket a kazincbarcikai Jókai tér – Egressy úti lakótömb képviseletében Balázs Attila. Mint mondja, az ő épületegyüttesük is érintett a témában. Társasházuk „kalandos” története már hosszú évek óta tart és az – egészen a napokig – négy részre osztható.

© Fotó: Bujdos Tibor

– Az első időszak nagyjából 2009-ig tartott. Ekkor a társasházakban a teljes, száznegyvennégy lakásból ötvenötöt a kazincbarcikai önkormányzat birtokolt, többségükben olyan önkormányzati bérlőkkel, akik képtelenek voltak a normális életvitelre, vagy éppen betartani a társadalmi együttélés alapvető szabályait – kezdte Balázs Attila.

Változás kezdődött

Aztán – folytatta – 2009, 2010 környékén fordulat történt, az önkormányzat úgy döntött, eladja a tömbben fellelhető lakásait, és ezzel együtt természetszerűleg az önkormányzat bérlőit is kiköltöztették.

– A közösség ekkor valósággal fellélegzett, ami érthető, megszűnt a szemetelés, a hangoskodás, tisztább lett a lakókörnyezetünk. A meg­üresedett lakásokat olyanok vették meg, akiknek már akkor is értéket jelentett Kazincbarcika főutcáján élni, és szépen lassan az épület felújítását is megkezdtük: teljesen lecseréltük a tetőszerkezetet, és a homlokzatot is sikerült felújítani – tette hozzá.

© Fotó: Bujdos Tibor

Fejlesztési tervből nincs hiány most sem: a lakóközösség felújítaná a romos lépcsőházakat, melyek még egykori lakóik kéznyomait viselik, és a villamos rendszert is kicserélnék. Tavaly ősszel azonban – igaz először csak szóbeszéd útján – olyan hírhez jutottak, ami elbizonytalanította őket a jövőt illetően.

– Novemberben tudtuk meg, hogy az önkormányzat egy TOP-os pályázaton indult el, melynek keretében 2018 januárjában forrást is nyert az államtól, mégpedig részben arra, hogy a Hámán Kató úti szegregátumot felszámolják, az ott élőket pedig a város különböző pontjain helyeznék el. Gondolhatják, mit éreztünk, mikor abból a bizonyos ötvenöt itteni lakásból annak idején többek között éppen a Hámán Katóra költöztették át ezeket az embereket. Úgy gondolom, a pályázatban foglaltak joggal háborították fel a lakótársakat – mondta Balázs Attila.

Derült égből

Tavaly novembertől lakógyűlések, lakossági fórumok, sőt facebookos megjelenések követték egymást, így meglehetősen sokakhoz jutott el a történet. Az éves önkormányzati közmeghallgatáson – innen indult első cikkünk is – a társasház képviselői is ott voltak, és mint mondták, leginkább azt sérelmezték, hogy nem vonták be őket a döntési folyamatba, nem ismertették velük azt, hogy kik költöznének a szomszédba, és milyen körülményeket okozna ez a tömbben.

© Fotó Bujdos Tibor

– A napokban végre egy pozitív fordulat is történt, ugyanis lakógyűlést tartottunk, melyen részt vett Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere is, aki próbálta megnyugtatni a lakóközösséget. Három fő ígéretet is kaptunk tőle: megígérte, hogy az elmúlt évtizedek rombolásának helyreállításában az önkormányzat is kivenné a részét, hogy a még fel nem újított önkormányzati lakások értékesítésére mód és lehetőség nyílik, valamint azt is, hogy a Barcika Szolg Kft. határozatba foglalja, hogy mely lakások lesznek szociális bérlakások és melyek a piaci áron és módon kiadandó bérlakások. Az ígéret szerint nálunk csak utóbbiak lesznek – zárta Balázs Attila.

A témával kapcsolatban megkerestük Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét is, amennyiben reagál kérdéseinkre, természetesen folytatjuk a történetet.

– Tajthy Ákos –

„Vannak, akikkel nem lehet együttműködni…” Kazincbarcika - Csak azokat segíti az önkormányzat, akik betartják az együttélés szabályait. Közmeghallgatást tartott a kazincbarcikai képviselő-testület a közelmúltban, melyen a bérlakások és a szociálisan rászorulók helyzete volt a fő téma. Ez nem volt másként korábban sem, úgy fogalmaznék: a k... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA