Nem számít extrémnek a jelenlegi időjárás

Sok helyen hallani, hogy mennyire extrém ez az időjárás, ahogy az is, hogy hamarosan jön a hideg. Erdődiné Molnár Zsófiát, az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Vészjelző és Szolgáltató Irodájának meteorológusát kérdeztük, valóban szokatlanul meleg napokat éltünk-e meg, mi volt ennek az oka, és milyen idő várható.

A meteorológus leszögezte: az elmúlt hetek időjárása bőven belefér abba a trendbe, ami a kétezres években megszokott. Az átlaghőmérséklet országosan 6–7 fokkal volt melegebb, de északkeleten pont azért, mert borult, ködös, párás volt az idő, olyan nagy melegek nem voltak, mint a Dunántúlon.

– Nyugatias áramlással az óceán felől enyhe légtömegek érkeztek fölénk a magasban, egész Európa fölé. A hideg megrekedt tőlünk jóval nyugatabbra. Azt, hogy most fordul az időjárás, pont az okozza, hogy keleti, északkeleti áramlással Észak-Kelet-Európa felől jön a hideg. Hajnalonta, fagyzugos helyen ez akár mínusz 10 fok is lehet, vasárnap és hétfőn kimondottan száraz, derült, szélcsendes idő várható – magyarázza.

Az Amerikában megrekedt hidegből a jövő hét közepén bőven jut Európába, így hozzánk is, miután ismét nyugatiasra fordul az áramlás. Kevéssel nulla fok felett, vagy akörül alakul a nappali hőmérséklet, igazán nagy lehűlésre nem kell számítani. Több időjárási front is eléri a térséget, felhősebb idő lesz, kedden, szerdán valamennyi hó is várható, akár néhány centi.

Az Európai Anomália Előrejelzés azt mutatja, az átlagostól mennyire tér el az időjárás. Ebben eddig azt írták, több fokkal melegebb az átlagtól, de keddtől átlagosnak jelzik az időjárásunkat, ami február közepéig így is maradhat, de ennek elég nagy a bizonytalansága. Az ilyenkor megszokottba pedig beleférhet a kicsit melegebb és kicsit hidegebb is, hiszen a 30 éves átlagot nézik, és heti átlagokat számolnak. A történelmi feljegyzések szerint minden évszázadban volt olyan tél, amikor virágoztak a gyümölcsfák, amikor nem is volt hideg, mintha kimaradt volna a tél – hívja fel a figyelmet Erdődiné Molnár Zsófia.

