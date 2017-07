„Nem sokat, inkább minőségit adunk”

Május végére tervezték a nyitást, de valószínűleg szeptember első napjaiban akasztják ki a „nyitva” táblát a miskolci pizzázó ajtajára az encsi Anyukám Mondta étterem tulajdonosai, Dudás Szabolcs és Dudás Szilárd. Aki már egyszer járt az encsi étteremben, bizonyára máig nem felejtette el a mennyei ízeket, hiszen a testvérpár legfőbb alapelve a minőség. Ezt több elismerés és díj is bizonyítja.

Néhány hónapja röppent fel a hír, az étterem terjeszkedik egy pizzázó erejéig, és hamarosan a miskolciak is megkóstolhatják a féltve őrzött titkos recept alapján készített, az Anyukám Mondtában már régóta közkedvelt olasz pizzákat.

Dudás Szabolcsot sikerült elérnünk telefonon, így elmondta: kicsit késik a nyitás, mivel a sok papírmunka és a bürokrácia ellenük dolgozik, de most úgy néz ki, hogy szeptember első napjaiban meg tudják tartani a megnyitót. A pizzázó a Weidlich-palota egy főutcára néző épületében található majd, a munkálatok már javában folynak. (Nehézség, hogy örökségvédelem alatt álló épületről van szó.)

Új stílusban

A fő irány tehát a pizza lesz, méghozzá szeletenként kínálva.

– De ne gondoljon senki a megszokott pizzákra! – figyelmeztet a tulajdonos és konyhafőnök egyben –, mert teljesen más stílust képviselnek ezek a szeletek, mint amit ismerünk. A pizza mellé kínálunk majd desszerteket is, napi desszert formájában. Ezeket a feleségeink készítik, Barbara és Viktória. Tervezünk fagyit is, főzött fagyit, télen-nyáron. És persze inni is lehet majd. Kiváló, kézműves sört, tokaji borokat és az egyik legjobb feketekávét, Gianni Frasi kávéját, a Caffe Giamaicát, amit Magyarországon csak Encsen, és nemsokára Miskolcon kortyolhatunk. Nem akarunk sok mindent kínálni, de azok jó „minőségű cuccok” legyenek – fogalmaz Szabolcs.

Egyszerre 80-an

Hozzáteszi: ügyelnek a gyorsaságra is, olyan igazi, nagyvárosi street foodot szeretnének. Pultos rendszert terveznek, de természetesen be is lehet ülni, és lesz hely a teraszon is. Összesen 80 ember fér majd el egyszerre a pizzázóban.

Már alakul a miskolci csapat, akik között Anyukám-veteránok is lesznek, tudtuk meg Dudás Szabolcstól.

