Nem rendeltek italt, kint húzták meg az üveget

Már megvan a terv, ki hol tölti az év utolsó napját, azaz a szilvesztert. Czelvikker Józsefné Tünde például baráti társaságban, de nem étteremben vagy szállodában, hanem az egyik barátnője családi házában. Lesznek olyan 10–15-en.

– Évek óta így szilveszterezünk. Mindenki visz a bulira ennivalót, süteményt és innivalót. Így sokkal családiasabb és kötetlenebb az est, mintha étteremben vagy szállodában ünnepelnénk. Nem kell egész éjszaka az asztalnál ülni és feszengeni. Jókat beszélgetünk a barátokkal, barátnőkkel, hiszen ritkán tudunk mind összejönni az év folyamán. Mindannyian szeretjük a svédasztalos, zenés-táncos, vidám szilvesztert – mondja Tünde.

Aktívan is lehet

Lesznek azonban olyanok is, akik az év utolsó napján nem sütnek-főznek és bulit szerveznek, hanem szállodában buliznak és pihennek. A mezőkövesdi Balneo Hotel például közel telt házas lesz szilveszterkor. Szűcs János értékesítési vezetőtől megtudtuk, náluk egész napos programok várják a vendégeket december 31-én. Este gálavacsora, majd éjjeli büfé gondoskodik a finom falatokról, az élő zene pedig a jó hangulatról. Fellépő is lesz: Karda Beáta 60 perces műsorával szórakoztatja a vendégeket. A szállodában napközben két animátor segítségével izgalmas programokon vehetnek részt a gyerekek és a felnőttek. Lesz például vízi torna és szaunaszeánsz is.

– Arra gondoltunk, hogy aki aktívan akarja tölteni az év utolsó napját, az is találjon magának programot – tette hozzá Szűcs János.

A miskolctapolcai Calimbra Hotelben már egyetlen szoba sincs kiadó, tudtuk meg Rácz Anett szállodaigazgatótól. A decemberi telt házas időszak tulajdonképpen már karácsonykor elkezdődik és tart egészen újévig. Itt is élő zene, fellépők és gálavacsora várja szilveszterkor a vendégeket. Ilyenkor különleges ételeket is felszolgálnak. A szállodaigazgató elmondta azt is, szilveszterkor főleg belföldi vendégek érkeznek hozzájuk.

Nem éri meg

Érdeklődtünk éttermekben is. A miskolci Rossita olasz kisvendéglő például nyitva lesz szilveszterkor, de csak este 8 óráig. Simkó Attila üzletvezető jelezte: egész évben dolgoztak, ilyenkor ők is szeretnének egy kicsit pihenni vagy szórakozni. Sok vendég náluk kezdi az év utolsó estéjét egy vacsorával, azután pedig elindulnak szórakozni.

Egyébként több belvárosi étteremben hallottuk azt, hogy nem tartanak nyitva szilveszter éjjel, mert a vendégek nem hajlandók megfizetni azt, hogy a személyzet a szilveszterét is feláldozza azért, hogy mások jól szórakozzanak. Olyan is történt, hogy becsempészték az italt a vendégek, és a mosdóban itták meg, vagy kimentek a kocsihoz meghúzni az üveget. Egyszóval a szilveszter nem éri meg az általunk megkérdezett éttermeknek.

ÉM-HE

