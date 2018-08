Nem mindenkinek futja nyaralásra az idei évben

Az üdülésre az előző évhez képest 15 ezer forinttal több, átlagosan 162 ezer forint jut háztartásonként – derül ki egy reprezentatív kutatásból. A nyaralók többnyire belföldi úti célt választanak, egyharmaduk azonban külföldre is eljut. A Balaton továbbra is népszerű célpont, a 30 évnél idősebbek számára viszont az egyéb belföldi helyek vonzóbbak.

Retro finomságok, gyermekprogramok és koncertek vártát vasárnap a Miskolctapolcai Strandfürdő vendégeit a nagy kánikulában.

Délelőtt 11 óra körül még nem volt telt ház, de már sokan fürdőztek és napoztak. Arról kérdeztük a családokat, vajon nekik jutott-e az idén nyaralásra, kikapcsolódásra. Találkoztunk olyan családdal, aki csak kétévenként engedheti meg magának az utazást.

A négygyermekes Sándor családnak esélye sincs erre. A családfő, István azt mondta, a gyerekek nyaraltak a rokonoknál, de együtt, hatan nem engedhetnek meg maguknak közös üdülést. Nagy álmuk, hogy egyszer eljussanak együtt Görögországba, hiszen ott voltak a feleségével nászúton.

Fekete Szilvia négyéves kislányával érkezett a strandra. Szívesen elmesélte, hogy közösen 3 napot tudtak eltölteni Bogácson.

– Sajnos csak ennyire futotta. A férjem külföldön dolgozik, mindössze másfél hét szabadságot kapott. Hiába keres jobban, mint itthon, de mindent fizetni kell, élni kell, nyaralásra már nem nagyon jut. Hétvégén kijövünk a strandra a kislányommal, de itt sem tudunk bármit megvenni. Egy fagyi, egy lángos, esetleg egy szerényebb ebéd belefér, de nagyon nem költekezünk – sorolja az édesanya.

Kétévente

Találkozunk egy olyan családdal is, akik Budapestről érkeztek Miskolctapolcára nyaralni. A családfő, Torda József elárulja, náluk az a szokás, hogy az egyik évben nyaralnak, a másikban pedig a lakásuk felújítására költenek, mert mind a kettőre nem futja. Gyakran üdülnek Kiskunmajsán, de voltak már Debrecenben és Szombathelyen is, most pedig az interneten felfedezték Miskolctapolcát. Egy hetet töltenek itt.

– Külföldre nem is vágyunk, legalábbis a feleségem nem – teszi hozzá József. – Külföld egyébként is drágább, mint Magyarország. És annyi szép hazai tájon nem jártunk még!

Horvátországban

Újabb család érkezik, Krizsek Péter, a felesége, Katalin, és pici lányuk, Lilla.

– Nekünk volt lehetőségünk nyaralásra – árulja el Péter. –Szerencsére megengedhettük maguknak, hogy Horvátországban nyaraljunk 11 napig. Én viszonylag jól keresek, tehát anyagilag nem terhelte meg a családi kasszát az utazás. Szerintem ennyi minden családnak járna. A mai hajtós világban kell néhány nap, amikor az ember nem gondol a munkájára, nem stresszel, és ellazul. Én a telefonomat sem kapcsoltam be, egyetlen e-mailt nem néztem meg a nyaralás alatt – meséli Péter. Hozzáteszi: ezenkívül 4 napot töltöttek Egerben a Bikavér Ünnepen és leruccantak a Balatonra is, szintén 4 napra.

