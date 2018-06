Nem mindegy, milyen táborba megy a gyerek

Táborok, nagymamák és közös, családi nyaralás. Így telik majd a 11 éves Csanád vakációja. Édesanyjától, Zsuzsától többet is megtudtunk. Kisfia rögtön az iskola után judo-táborba megy, ez nagyon fontos számára, hiszen az egy hét övvizsgával zárul.

Az iskola drámatábort szervezett, erről az elmúlt években Csanád lemaradt, mert nem volt jó az időpont, de most végre ezen is részt vehet. Van is kedve hozzá, hiszen az osztálytársaitól már sok jót hallott róla.

A gyerekek gyönyörű környezetben, jó levegőn élvezhetik a nyári szünet napjait, sok játékkal” Mádai Linda

A Miskolci Egyetem robotikatábort szervez olyan gyerekeknek, akik ebben a tanévben robotika szakkörre jártak, Csanád ide is mehet, és Zsuzsa gondolkodik még egy vitorlás táboron, mert egy ismerős szülőtől azt hallotta, hogy az is nagyon jó. Ezek közül a programok közül van olyan, ami „ott alvós”, és van olyan, ahonnan délután mindennap hazamennek a gyerekek.

Nyári kalandok

„Biztonságosnak tartom ezeket az időtöltési lehetőségeket, hiszen a sportegyesület táborába nem először vesz részt a kisfiam, az iskolai táborról sok jót hallottam a szülőktől, az egyetemivel sem lehet baj, a vitorlást pedig egy megbízható szülő ajánlotta – sorolja Zsuzsa. Hozzáteszi: ő két hétig lesz szabadságon, akkorra közös, családi nyaralást terveznek, a fennmaradó heteket pedig a nagymamánál tölti Csanád. Felügyelet nélkül tehát soha nem marad.

Bizony nem kis fejtörést okoz a dolgozó szülők számára, hogy gyermekük tartalmasan, de biztonságos körülmények között töltsék a vakáció napjait.

A táborok jó megoldásnak tűnnek, de ezek azért megterhelik a családi ­kasszát. Néhány hétre kedvező megoldások lehetnek az Erzsébet-táborok vagy önkormányzati napközis táborok, persze csak ott, ahol vannak ilyenek.

Miskolcon az idén is kinyit az önkormányzat Perecesi Nyári Napközije, amiért a szülőknek csak a tanév alatt fizetett térítési díjat kell állniuk. A napközi július 2-án nyitja meg kapuit a 6-13 éves gyerekek számára, a táborzárás pedig augusztus 10-én lesz. Mádai Linda táborvezető lapunknak elmondta, három kéthetes turnusra várják a diákokat. Az elsőbe közel 300-an jelentkeztek, a másodikba 250-en, a harmadikba pedig 150-en. A gyerekek gyönyörű környezetben, jó levegőn élvezhetik a nyári szünet napjait, sok játékkal, sport­versennyel, kézműves és kulturális foglalkozásokkal. De lesznek egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások és érzékenyítő programok is.

Érdeklődjünk!

Kérdeztük a táborvezetőtől, mire figyeljenek a szülők, ha az internetről választanak olyan tábort csemetéjüknek, amiről tulajdonképpen semmit sem tudnak. Mádai Linda azt tanácsolta, érdemes ilyenkor felhívni a tábor vezetőjét, és megtudni, hogy milyen körülmények között szállásolják el a gyerekeket, milyen étkezést kapnak, van-e speciális étkezés (például diétázó vagy ételallergiás gyermek esetén), fontos az is, hogy képzett pedagógusok vigyázzanak a gyerekekre, és hogy legyen közöttük olyan, akinek van elsősegélynyújtó vizsgája.

Sport, kaland, képesség

A miskolci szülők választhatják a szintén önkormányzati Balatonmáriafürdői Gyermektábort is, de ez azért nem túl olcsó. Az étkezés és szállás költsége 27 990 forint, az utazás 6 ezer forint, a fakultatív kirándulás költsége pedig újabb 4 ezer forint. Akárhogy is számolunk, ez összesen 38 ezer.

A taborfigyelo.hu felmérései szerint a katonai táborok népszerűsége idén ismét rekordot dönt, de sokan keresik a nyelvi táborokat is. Ezeket a sport-, a kaland- és a képességfejlesztő táborok követik. Júliusban mennek majd a legtöbben táborozni, de sokan már a szünidő kezdetén is táboroznak. Megfigyelhető az is, hogy az augusztus inkább a családi nyaralások időpontja, ezért ebben a hónapban valamelyest csökken a táborozók száma.

Bringás tábor 61 ezerért

Az interneten aztán se szeri, se száma különböző táboroknak. Úszó-, tenisz- és labdamánia napközis tábor 31 400 forintért, bentlakásos tenisztábor 59 ezer forintért, ugyanannyi a bűvésztábor is, 61 ezer forintért pedig egyhetes bringás táborban vehetnek részt a gyermekeink. Már persze, ha ki tudjuk fizetni. Az ott alvós táborok átlagára 46 ezer forint körül alakul, míg a napközis táborok esetében 30 ezer forintos költséggel lehet számolni. A szórás azonban hatalmas, hiszen lehet ott alvós tábort találni 8220 forintért is, de akár 259 ezerért is. A napközis táborokat vizsgálva a legolcsóbb 15 ezer, a legdrágább 84 ezer forint.

