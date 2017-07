Nem mehettek vécére a gyerekek

Kisvonattal vitte kirándulni a gyerekeket az egyik miskolci napközis tábor csoportvezetője a Bükkbe. Lapunknak felháborodva mesélte el, mi történt velük. A vonatról leszállva az egyik büfében szerették volna használni a mosdót a gyerekek (körülbelül 20-an lehettek), de azt a büfé munkatársa nem engedte. Azt mondta, kérjék el a kisvasút vécéjének a kulcsát a vonatvezetőtől, és oda menjenek. A vonatvezető azonban nem volt sehol, a vécé pedig zárva. A gyerekcsoport végül úgy indult el túrázni, hogy majd az erdőben könnyítenek magukon.

Sok lesz a számla

De ezzel még nem volt vége a történetnek. Visszafelé is megállt a csoport a büfénél, és minden gyerek vásárolt jég­krémet. A csoportvezető azt gondolta, hogy így már beengedik a gyerekeket a mosdóba, de csalódnia kellett, mert nem így történt. A vendéglátós azt mondta, sok lesz a vízszámla, nem mehetnek a büfé vécéjébe a gyerekek.

A csoportvezető értetlenül áll a történtek előtt: ő úgy tudja, hogy ha valaki fogyaszt valamit egy vendéglátóhelyen, akkor a mosdót is használhatja. És azt sem tartja megfelelő megoldásnak, ha a gyerekek az erdőben végzik el a dolgukat. Tudomása szerint ezt a szabályok is tiltják.

Bárki használhatja

Sajnos az érintett büfét nem tudtuk felhívni, mert nincs telefonos elérhetőségük, de érdeklődtünk egy miskolci pizzériában és egy hamburgerezőben, hogy ott kinek engedik meg a mosdó használatát. Az előbbiben, a Rossita pizzériában Szabó Bence diszpécser elmondta, ő két helyen is dolgozik, de mind a két helyen használhatják a mosdót azok is, akik fogyasztanak és azok is, akik nem. Ha pedig gyerekcsoport jön, semmiképpen nem zavarják el őket, csak a nevelők gondoskodjanak a kulturált mosdóhasználatról. A hamburgerezőben egy hölggyel tudtunk beszélni, aki elmondta, náluk ugyan megszűnt a mosdó, de az előző munkahelyén, egy kávézóban bárki használhatta az illemhelyet.

Utánanéztünk annak is, mit mond a természetvédelmi törvény arról, ha vécének használjuk az erdőt.

Erre vonatkozó jogszabály nincs, de szemetelni például nem szabad, és ha valaki vécé­papírt is használ, az ugye már szemetelésnek számít. Sőt, a fokozottan védett természetvédelmi területeken a kijelölt útról letérni nem szabad. Az úton pedig elég nehéz lenne elvégezni a dolgunkat.

ÉM-HE

