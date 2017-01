Nem Magyarország, hanem Olaszország

Tavaly augusztusban írtunk arról, hogy Magyarország is pályázik a 2019-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság megrendezésére. A lehetséges honi helyszínek között felmerült Miskolc neve is, és emiatt a helyi önkormányzat ekkor felhatalmazta dr. Kriza Ákos polgármestert egy, a rendező város, az UEFA és az MLSZ között kötendő megállapodás aláírására. A Magyar Labdarúgó Szövetség a pályázatában két „keleti” házigazdát jelölt meg, az egyik a debreceni Nagyerdei stadion volt, míg a másik a tervek szerint 2018 elejére megépülő 14 798 férőhelyes új DVTK-stadion.

Nem befolyásolja

Arról már öt hónappal ezelőtt is írtunk, hogy nem lesz könnyű megszerezni a kontinensviadalt, hiszen a rendezésre kandidál hét másik nemzet is: Ausztria, Hollandia, Írország, Olaszország, Portugália, Skócia és Szlovákia is. Az európai szervezet, az UEFA végrehajtó bizottsága a múlt év végén döntött a helyszínről, és kiderült, hogy ennek az eseménynek az olaszok lesznek a házigazdái.

A 2019 júniusában sorra kerülő kontinensviadal selejtezőit, illetve a play-offot 2017. március 20., illetve 2018. november 20. között rendezik meg.

ÉM-MI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA