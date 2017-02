Nem lóghatnak ki a sorból vízilabdásaink

Az alapszakasz utolsó előtti, 13. fordulójához érkeztek az együttesek a honi férfi élvonalbeli pólóbajnokságban. Az már biztos, hogy a két 8-8 csapatos csoportból a Szolnok, az OSC, a Szeged (A csoport), valamint az Eger, a Ferencváros és a PannErgy-MVLC (B-csoport) kivívta a felsőházi tagságot. Utóbbi múlt szombaton a hevesi megyeszékhelyen játszott és szenvedett vereséget a Bajnokok Ligája-résztvevő ZF-től (8-16).

– Mint arról már beszéltem, fél füllel a Ferencváros–Honvéd mérkőzést követtük, amely a további sorsunk szempontjából fontos volt – emlékezett dr. Sike József, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Az a meccs kicsivel hamarabb befejeződött, mint a miénk, s mikor értesültem a 11-6-os végeredményről, időt kértem. Odahívtam magamhoz a játékosokat, közöltem velük a tényt, és egy „Hajrá, Miskolccal” tértek vissza, amit az egri nézők nem igazán értettek.

A szezon előtt azt írtuk, hogy a miskolciak célja ebben az évadban az 5–8. hely megszerzése, s azzal, hogy bekerültek a legjobb nyolcba, fél szezon után máris teljesült a tervük.

– Az alapcélt elértük, ez nyilván ad egyfajta megkönnyebbülést, hiszen lejött a teher a vállakról, edző, játékos, vezető látja, hogy az a munka, amit beletettünk, visszaköszönt az eredményekben – sorolta dr. Sike József. – A bejutásunk azonban nem csak jogokkal, kötelességekkel is jár, hiszen olyan csapatok között vagyunk, olyan környezetben, ahol Európa krémje szerepel. Sorolhatnám a neveket, a légiós klasszisokat, az olimpiai bajnokokat, a mezőny elit, ahol nekünk megfelelő partnernek kell lennünk, nem lóghatunk ki a sorból. Aztán ki tudja? Odafigyeléssel, munkával és persze némi szerencsével végezhetünk jobb helyen is, mint a nyolcadik.

Szerdán 19.30-tól a Ferencváros vendégeskedik a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában, s az alább elmondottak miatt az MVLC-nek nem kell görcsölnie, pólózhat felszabadultan.

– Az értelmezésem szerint vannak kasztok a magyar pólóban, s a Ferencváros az elsőbe tartozik, mi a másodikba – értekezett dr. Sike József. – Ugyancsak a másodikban van az a BVSC, amely nemrég döntetlent tudott velük játszani, igaz, az FTC egy hosszú utazás után volt, és akadt néhány betegük is. Szóval a mi helyzetünk sem reménytelen, nem is így megyünk neki a találkozónak. Egy biztos: nem szeretnénk olyan produkciót hozni, mint november elején a Népligetben, amikor két negyed után 9-2-re vezetett a Fradi. Amennyiben az ottani harmadik, negyedik negyedbeli teljesítményt hozzuk, akkor egy csodálatos, jó mérkőzés kerekedhet ki.

Utánpótlás-szakágvezető érkezett

A PannErgy-MVLC a hátországban is erősített. Amint azt Bachner András szakmai vezető lapunknak elmondta: Kis István a szerdai nappal, vagyis február 1-jével igazolt a klubhoz Debrecenből.

– Ezen lépésre az utánpótlás megerősítése miatt volt szükség, mert itt is keressük a fejlődési lehetőségeket, irányokat – nyilatkozta Bachner András. – Az utóbbi évek azt bizonyították, hogy megyünk, haladunk előre, ám szükségeltetett egy komoly szakmaisággal, tapasztalattal rendelkező edző. Kis István utánpótlás-szakágvezetőként dolgozik nálunk, ez a lépcsőfok hiányzott a piramis felépítéséből, a klub struktúrájából. Évek óta dolgozik válogatott edzőként, Horkai György szövetségi kapitány mellett, az ország egyik legjobban felkészült és legelhivatottabb szakembere. Annak idején volt az Újpest játékosa is, sokszoros válogatott, akivel korábban is tárgyaltunk már, de mindez most vált aktuálissá. Bízom a munkájában, a kompetenciájában, hogy ezáltal az utánpótlás párhuzamosan együtt fog fejlődni a felnőttekkel.

