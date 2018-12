Nem lehet mindenki Repka Attila, olimpiai bajnok, de…

Nem első alkalommal indít olyan programot Miskolc MJV Önkormányzata, amely a tehetséges helyi sportolókat hivatott segíteni, azokat, akiknek esélyük lehet eljutni olimpiai játékokra. A legújabb ilyen jellegű kezdeményezés pénteken startolt el hivatalosan, amely a „Miskolci Olimpiai Reménységek Program” nevet viseli.

Letettek az asztalra

Dr. Kriza Ákos polgármester az ünnepélyes tájékoztatón először röviden érintette a városi sportos infrastrukturális fejlesztéseket, majd arról szólt: annak érdekében, hogy minél többen sportoljanak, kellenek a példaképek, akik a versenysportból nőnek ki. Megemlítette, Miskolcnak eddig egyetlen olimpiai bajnoka van, a birkózó Repka Attila személyében, aki 1992-ben, Barcelonában nyert, és bár nem lehet mindenkiből Repka Attila, meg kell tenni mindent azért, hogy minél több hasonlóan eredményes sportolója legyen a városnak. „Az a tíz fiatal, aki most benne van a programban, már letett valamit az asztalra, ezért már büszkék vagyunk rájuk, de szeretnénk még büszkébbek lenni” – tette hozzá dr. Kriza Ákos.

Orendi Mihály, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke örömét fejezte ki amiatt, hogy Miskolc egy országos viszonylatban is egyedülálló kezdeményezést indított, megfogalmazása szerint ilyen programot, rendszert, még egyik megyei jogú városnál sem látott. Úgy vélte, a kapott támogatásnak köszönhetően tervszerűen dolgozhatnak együtt a sportolók, az edzők és a szülők, de kiemelte azt is, hogy a 10 sportoló 7 sportágat képvisel, tehát széles a paletta a városban. Aláhúzta azt is, mostanság már sokszor nehezebb megszerezni a kvalifikációt egy olimpiára, mint azon jól szerepelni. Orendi Mihály azt kívánta a megjelent sportolóknak, jussanak ki ötkarikás játékra, ha nem 2020-ban Tokióba, akkor később.

Szolgáltatásokat is

Mint megtudtuk, a névsorról az eredmények, edzőjük és szakszövetségük véleménye alapján született döntés, illetve, hogy az elkövetkezendő két olimpián részt vehet-e az adott versenyző. A sportolókkal a Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány 1+1 éves szerződést köt, amelyben a sportolókkal szemben is szerepelnek követelmények.

A program nyitott, a plusz egy év csak akkor lép életbe, ha megtörtént a kiértékelés, és az adott sportoló hozta az elvárt szintet, de ugyanúgy bele is lehet kerülni a programba. Az érintettek kapnak 50 000 forint/hó támogatást (45 000 Ft/hó ösztöndíj, 60 000 Ft/év sportszer támogatás), mentori szolgáltatást, illetve kommunikációs szolgáltatást. Fontos, hogy a kapott támogatást, eligazolás esetén, ki kell fizetnie az átvevő, nem miskolci egyesületnek. A cél, hogy a támogatók, a szolgáltatók köre bővüljön.

A támogatott sportolók

Csóka Nándor (ökölvívás, MVSI-M1 Fitness Miskolc), Gercsák Szabina (cselgáncs, DVTK Miskolci Judo Club), Guzi Blanka (öttusa, Swimming Pentathlon Club), Nagy Kinga (vívás, Diósgyőri VE), Nemes Rita (atlétika, MVSI), Orosz Adrienn (kajak-kenu, Diósgyőri KSC), Posta Réka (kajak-kenu, Miskolci VSC-MVSI), Sztankovics Anna (úszás, MVSI), Vécsei Réka (úszás, MVSI), Viola Viktor (kajak-kenu, Diósgyőri KSC).

