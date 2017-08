Nem lehet elég korán kezdeni a modellkedést

Hanna felnőtteket megszégyenítő módon vonul a kifutón. A szereplésre termett kislány útját – a gyermekszépségversenyek és a modellkedés világában – mindig mellette álló édesanyja egyengeti. Egy kedves családi barátunk mindig hangoztatta, hogy olyan szép a kislányunk, el kellene küldeni a fotóját egy gyermekekkel foglalkozó modellügynökségnek. Nem vetettem el a dolgot, de először természetesen a lányomat és a férjemet kérdeztem meg, mit szólnak az ötlethez.

Kimondottan tilos ki­sminkelni a gyerekeket.” Hizsnyikné Nagy Ildikó

A kezdetek

Hannának részletesen elmagyaráztam, hogy gyakran kell majd rendezvényeken, televízió-műsorokban és versenyeken szerepelnie, a fotózásokon pedig akár több órán keresztül kell nyugodtan mosolyogva pózolnia. Szerettem volna, ha tudja és megérti, ez nemcsak a csillogásról, hanem a kemény munkáról is szól. Szerencsére nem lámpalázas típus, szeret szerepelni és jól érzi magát ebben a közegben.

Az édesapjával már sokkal nehezebb dolgom volt, hiszen nagyon félti az egyetlen kislányát, ráadásul a munkája révén – ugyanis rendőrként dolgozik – napi szinten találkozik veszélyesebbnél veszélyesebb helyzetekkel – mesélte lapunknak mosolyogva Hizsnyikné Nagy Ildikó. Ildikó is megértette férje aggodalmát, de Hanna annyira szeretett volna belevágni, hogy minden meggyőző képességét latba vetette kislánya érdekében. Végül az anya–lánya páros győzedelmeskedett és elküldhették Hanna fotóit a Little Miss Hungary versenyt is rendező gyermekszépségversenyekkel, modellkedéssel és tehetségkutatással foglalkozó ügynökségnek és izgatottan várták a választ.

Visszajelzés

– Több mint egy héttel később keresett meg Bartolovics Ildikó versenyigazgató és ügynökségvezető. Elmondta, hogy szeretné elindítani a lányomat egy – 2017 májusában – Siófokon megrendezésre kerülő országos gyermekszépségversenyen. Természetesen igent mondtunk a felkérésre és izgatottan készülődtünk.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezeket a versenyeket nem úgy kell elképzelni, mint amit az ilyen típusú amerikai rendezvényekről lehet látni a televízióban. Itthon nem miniatűr felnőtt nőként kezelik a lányokat, hanem a koruknak megfelelően. Kimondottan tilos például kisminkelni a gyerekeket.

Azt is érdemes tudni, hogy Hannát mindig mindenhova elkísérem, ez számunkra természetes. Semmilyen felesleges kockázatot nem vállalunk, egyedül nem mehet sehova. Az ügynökség számára is magától értetődő, hogy nemcsak a kiskorú gyerek, hanem egy felnőtt családtag számára is fizeti az utazást, a szállást és az ellátást minden esetben, ami bizony nem kis összeg. Miskolc Város Önkormányzata is támogat minket – ennek köszönhető, hogy olykor a büszke édesapa is velünk tarthat –, amelyet ezúton is nagyon köszönünk – tudtuk meg.

Eredmények, szereplések

Hanna az előkelő negyedik helyezést érte el élete első versenyén. Azóta hívták már több divatbemutatóra, és televízió-műsorokban is szerepelt, legutóbb a Tv2 TestŐr című műsorában. Október 14. és 16. között Rómában lép modellként kifutóra, decemberben pedig világszintű gyermekszépségversenyen indul Dubaiban.

– Novák Krisztina –

