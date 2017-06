Nem készült vezetőnek a díjazott óvópedagógus

Díjakat és elismeréseket adott át pedagógusnap alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a közelmúltban. A kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben végzett tevékenység elismeréseként adományozott Brunszvik Teréz-díjat idén hárman is megkaphatták megyénkből, köztük Tóbiás Lászlóné, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Oltalom Tagóvoda vezetője.

Szeretem, ha a gyerekek örömteli, érzelemgazdag óvodába járnak.” Tóbiás Lászlóné

Szép, harmonikus intézmény

– Mindig is szerettem volna gyerekekkel dolgozni, így adta magát az óvónői pálya, bár vezetőnek soha nem készültem. De az élet úgy hozta, hogy már az előző vezető is felkért helyettesnek, majd a nyugdíjazása után a kollégák biztatására megpályáztam a vezetői pozíciót, amit 2002 óta töltök be, három éve, mint tagóvoda-vezető – meséli Tóbiás Lászlóné.

Ahogy mondja, szép, harmonikus intézményt sikerült felépíteni a közösséggel együttműködve, illetve a kreatív nevelőtestület munkájával. 2005-ben csatlakoztak az Óvodai nevelés a művészet eszközeivel nevű országos programhoz, ami az óvodai szakmai munkájának nagy lökést adott. Ez a program egészült ki az egyházi neveléssel, amire a gyerekek nagyon is vevők a vezető szerint.

– Megváltozott az óvoda arculata is ennek köszönhetően. Ki kell emelnem Nagy Jenőnét, a programot működtető egyesület vezetőjét, és számomra nagy elismerés, hogy a díjat az ő kezdeményezésére kaphattam, amelyben a nevelőtestület és az egyházmegye is támogatott. Persze én erről mit sem tudtam, amíg kézhez nem kaptam az értesítő levelet – teszi hozzá.

Az óvodában hat, 25–27 fős csoport működik, nem csak Edelényből, hanem a környező településekről is fogadják a gyerekeket.

– Nagyon szeretek az emberekkel foglalkozni, szeretem a kollégákat inspirálni. Közösségi embernek érzem magam, a csapatmunkát nagyon fontosnak tartom, és szeretem, ha a gyerekek örömteli, érzelemgazdag óvodába járnak – válaszolja, amikor arról faggatjuk, mit szeret a legjobban a munkájában. Hozzáteszi: fontos, hogy úgy menjen haza minden nap a gyerek az óvodából, hogy érte valami élmény, ami megérinti a lelkét.

